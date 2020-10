Splunk propose une nouvelle suite dédiée à l’observabilité des applicatifs, notamment natifs cloud, pour mieux analyser performances et qualité d’expérience. Une suite construite autour de solutions maison mais aussi suite à l’acquisition de deux startups.

Splunk est l’une des principales plateformes de données IT qui agrègent toutes les données provenant de la multitude d’équipements et applications de l’infrastructure informatique. L’éditeur lance cette semaine une « Observability Suite » pour mettre en graphiques, notifications et alertes, la multitude d’informations provenant des logs des applications on-premises comme cloud. Celle-ci est le résultat de l’acquisition en 2019 de SignalFx, spécialiste du domaine, pour la modique somme de 1 milliard de dollars.

Une somme que Splunk est très loin d’avoir dépensée pour s’offrir deux startups spécialisées, elles aussi, dans l’observabilité.

La première vient d’Estonie, se nomme Plumbr, connue pour sa solution APM (Application Performance Monitoring) et RUM (Real-User Monitoring) spécialisée sur la pateforme Java et sa JVM.

La startup avait levé près de 1,8 million de dollars depuis sa fondation en 2011.

Ses solutions permettent de vérifier l’évolution des performances au cours du temps et des versions, de repérer les goulots d’étranglement, de surveiller les dysfonctionnements applicatifs, etc.

La seconde est américaine, est née à Atlanta en 2010 et se nomme Rigor. Elle a créé une plateforme de monitoring des expériences utilisateur (ou DEM, Digital Experience Monitoring), destinée à analyser, détecter et améliorer les problèmes ergonomiques et d’UX qui impactent le bon fonctionnement des sites et services Web.

La plateforme est conçue pour s’intégrer dans les chaînes CI/CD et aide à prioriser les tâches d’optimisation (notamment déduites par une comparaison de vos pratiques par rapport à plus de 300 bonnes pratiques).

Les technologies de Plumbr et Rigor viennent se fondre dans la suite « Splunk Observability Suite » que l’éditeur vient d’annoncer à l’occasion de sa conférence virtuelle « .conf20 ».

Elle est présentée comme « la combinaison d’outils la plus complète et la plus puissante pour la surveillance, l’investigation et le dépannage applicatif afin d’aider les entreprises à évoluer vers et sur le cloud et à accélérer leur transformation numérique ».

La Suite Observability rassemble dans une suite intégrée, à l’expérience utilisateur repensée et cohérente, les principales solutions de Splunk pour la surveillance de l’infrastructure, la surveillance des performances des applications, la surveillance de l’expérience numérique, l’investigation des journaux et la réponse aux incidents. Splunk a d’ailleurs annoncé deux nouveaux produits qui s’intègrent à cette suite : Splunk Log Observer et Splunk Real User Monitoring (apparemment directement dérivé de Plumbr RUM).

« La Suite Observability est conçue pour aider les équipes IT et DevOps à maintenir les niveaux les plus élevés de performances, à réduire les temps d’inactivité et à offrir des expériences numériques d’avant-garde » explique Karthik Rau, vice-président d’Observability, Splunk. « Chez Splunk, nous pensons que les environnements d’applications modernes et que les technologies cloud-natives ouvertes vont contribuer à libérer plus d’insights business. La suite Splunk Observability permet aux entreprises d’accélérer leurs initiatives de migration de cloud et de modernisation d’applications, et les aide à offrir à leurs clients les meilleures expériences numériques ».