Océan, la division d’Orange Business Service dédiée à la gestion des flottes de véhicules, lance une nouvelle offre de prestation haut de gamme à l’attention des gestionnaires de flottes de plusieurs centaines de véhicules.

L’objectif principal de cette offre Ocean Premium est de suppléer le gestionnaire dans ses tâches les plus chronophages et lui permettre de se concentrer sur les aspects les plus stratégiques de sa mission.

L’offre permet notamment de compulser les analyses des flottes dispatchées sur plusieurs entités d’un même Groupe, de délivrer des méthodes d’optimisation de gestion, d’organiser et tenir à jour des tableaux de bord contribuant à la prise de décision.

L’offre Premium s’occupe également de programmer des comités de pilotage opérationnels et de convier des experts spécifiques en mesure d’apporter des conseils sur un dossier.

Enfin, Premium permet de déléguer pour mieux gérer et ainsi contribuer à prendre du recul vis-à-vis de l’opérationnel pour se concentrer sur l’essentiel. L’objectif de cette prestation est de permettre au gestionnaire de flotte d’assurer la transition énergétique, intégrer des solutions de nouvelles mobilités, électrifier la flotte … tout en maintenant le cap sur la maitrise des coûts et la sécurité des salariés itinérants.