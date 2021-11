Figure emblématique d’une cybersécurité française et européenne, Jean-Noël de Galzain est l’invité de la semaine. Fondateur du groupe Wallix, il revient sur l’évolution de son entreprise, sur l’écosystème cyber français et sur les plans d’investissement annoncés récemment par le gouvernement.

Éditeur français de logiciels de cybersécurité, WALLIX s’est imposé comme le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne plus de 1500 organisations dans la sécurisation de leur transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST, a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l’indice Tech 40. Son président et fondateur, Jean-Noël de Galzain, est l’invité de la semaine d’InformatiqueNews et IT for Business.

Sur notre plateau, il revient sur les enjeux européens de la High Tech et sur les plans français en matière de cybersécurité et de cloud. Il prône pour un « Europen Business Act » pour préserver la richesse de l’écosystème français et assurer l’avenir des PME françaises des filières du futur que sont le cloud, la cybersécurité, l’IA, les Deep Techs, etc. Parallèlement à ces thématiques stratégiques, il revient aussi sur l’évolution de Wallix et de sa solution phare Bastion.