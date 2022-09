Durant l’été, on apprenait que Microsoft avait revu le cycle de développement de Windows avec une nouvelle version majeure tous les trois ans et des « moments » tous les trimestres introduisant des nouveautés. On en sait plus sur les prochains « moments ».

En août dernier, différentes fuites indiquaient que Microsoft avait une nouvelle fois changé son fusil d’épaule en matière de livraison de nouvelles versions de Windows. Ainsi, la prochaine version majeure, Windows 12, est attendue en 2024.

L’éditeur semble toutefois vouloir conserver un rythme annuel pour introduire une mise à jour relativement importante à l’instar de « Windows 11 2022 Update » (nouveau nom de la mise à jour jusqu’ici connue sous le nom de 22H2) dont le déploiement devrait démarrer dans les prochaines semaines, si ce n’est dans les prochains jours (l’update étant déjà diffusée dans le Canal Release Preview).

Mais il compte également très régulièrement (environ tous les trois mois) régénérer l’intérêt pour son système en créant des « Moments Windows ». Ces moments seront des mises à jour mineures mais introduisant des nouveautés visibles pour les utilisateurs et parfois très attendues.

En fouillant sur GitHub, quelques Twittos (« Xeno Panther », « Albacore »…) ont ainsi mis en évidence la préparation des deux premiers « moments » liés à des numéros de builds « 228xx » et « 229xx ». Ces découvertes viennent en quelque sorte confirmer l’intention de Microsoft de créer des Moments Windows réguliers.

Selon différentes sources, le premier « Moment » pourrait avoir lieu en octobre et être synchronisé avec l’évènement annuel Surface qui célèbrera cette année les 10 ans de la gamme. Il devrait apporter les fameux onglets sous l’explorateur Windows, une fonctionnalité qui n’a pas été intégrée dans la mise à jour 22H2 bien que présente sur les builds Windows Insiders depuis de nombreux mois.

Le second « moment » pourrait avoir lieu début 2023 et concerner l’extension internationale du support des Apps Android.

Tout ceci est à prendre au conditionnel, bien évidemment, Microsoft n’ayant encore rien officiellement confirmé.