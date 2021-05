Onfido, spécialiste de la vérification d’identité et de l’authentification en ligne, lance la plateforme Real Identity et apporte des outils de sécurité améliorés.

Cette solution, qui vise à authentifier rapidement, simplement et de façon sécurisée les clients tout au long du parcours utilisateurs, intègre l’offre biométrique Face Authenticate compatible Windows, Android et iOS.

Les cas d’application sont très nombreux, tant au sein de l’entreprise où les demandes de réinitialisation de mots de passe sont fréquentes, qu’à l’extérieur où l’offre permet de s’assurer de l’identité d’un collaborateur distant ou de celle d’un client.

Contrairement aux approches impersonnelles et peu efficaces telles que les mots de passe à usage unique (One-Time Passwords), la technologie intelligente et agnostique de Onfido est centrée sur l’expérience client tout en offrant une technologie anti-falsification qui se veut « la plus innovante actuellement disponible ».

Face Authenticate garantit que les utilisateurs de confiance sont bien ceux qu’ils prétendent être lors de chaque session d’authentification. Le système peut fonctionner même dans des conditions de faible éclairage en modulant la luminosité de l’écran de l’appareil. Il s’appuie sur la technologie 3D FaceMap de FaceTec pour atteindre un taux de fausses acceptations (False Acceptance Rate) inférieur à 1/12.8M (pour la vérification des visages) et a reçu la certification NIST/NVLAP PAD Niveau 1 et Niveau 2.

Gimena Diaz de Onfido, VP, indique : « Associé à notre outil de vérification, Face Authenticate constitue pour les entreprises une solution tout au long du cycle de vie de l’identité de leurs clients plus robuste, garantissant que les personnes qui accèdent aux comptes en ligne sont bien les personnes légitimes dont l’identité a été vérifiée lors de leur inscription, sans compromettre l’expérience utilisateur ou la confidentialité ».