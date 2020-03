Le petit monde des suites bureautique ne cesse jamais d’innover pour séduire les utilisateurs, et OnlyOffice ne déroge pas avec sa nouvelle version 5.5, toujours en open source, de sa suite en ligne. L’éditeur avait mis à jour sa plateforme collaborative (qui intègre outils CRM, calendriers, mails, projets et espaces communautaires) en version 10.5 en fin d’année 2019.

Cette fois, ce sont les « éditeurs en ligne » comprenez les versions Web du traitement de texte, du tableur et de l’outil de présentation qui bénéficient d’une mise à jour significative.

L’accent a été mis, bien entendu, sur la puissance et la simplicité des outils mais aussi sur le collaboratif qui permet aux utilisateurs de partager et modifier les documents, textes, feuilles de calcul ou présentations qui sont « hautement » compatibles avec les grands formats du genre Microsoft Office et OpenDocument.

Parmi les fonctionnalités ajoutées ou enrichies, la comparaison de textes avec 3 modes d’affichage et une fonction de fusion, la création de formulaires et des possibilités d’édition en multipages ou pour le web. Le tableur voit son ergonomie renforcée et s’enrichit de nouvelles possibilités de tri personnalisé des données. Les graphiques peuvent être précisément placés sur une ou plusieurs feuilles, en même temps. Pour finaliser leurs travaux et les présenter, les collaborateurs ont à leur disposition des outils d’alignement et de positionnement des listes, y compris si elles ont plusieurs niveaux.

D’ores et déjà disponible en téléchargement gratuit pour une installation « on premises », OnlyOffice 5.5 sera prochainement déployé sur l’offre cloud de l’éditeur. On s’étonnera d’ailleurs que l’éditeur n’ait pas commencé par ça, mais après tout le logiciel étant en open source, la version est forcément disponible aux entreprises avant son déploiement à large échelle sur le cloud.

Pour découvrir toutes les nouveautés de la version 5.5 des « éditeurs en ligne » : ONLYOFFICE Editors v.5.5: A big update with document comparison, new content controls and more