Les applications de bureau ONLYOFFICE ont rattrapé la version en ligne – elles disposent désormais de la plupart des fonctionnalités et améliorations de la version 6.4.

Support optimisé pour les Macs basés sur ARM

Il y a quelque temps, nous avons ajouté le support des Apple Silicon Macs basés sur ARM avec la puce M1 en utilisant l’émulateur Rosetta 2.

À partir de la version 6.4, vous pouvez utiliser la version native des éditeurs de bureau ONLYOFFICE pour les appareils macOS basés sur ARM. Puisque l’émulateur n’est plus utilisé, vous bénéficiez d’une plus grande vitesse de travail des éditeurs et d’une moindre consommation d’énergie.

Mise en forme conditionnelle dans le tableur

Maintenant les applications de bureau prennent en charge la mise en forme conditionnelle non seulement pour l’affichage – vous pouvez spécifier vos propres conditions et les appliquer à des plages de cellules pour identifier des tendances.

Travail avec des commentaires en masse dans les documents

Supprimez ou résolvez les commentaires que vous avez déjà examinés, en une seule fois. Vous pouvez le faire dans un résumé spécifique ou dans l’ensemble du document. Il est aussi possible de supprimer tous vos propres commentaires en quelques clics.

Historique des versions dans l’outil de présentations

L’historique des versions est désormais disponible pour les diapositives. Il vous permet d’afficher et de restaurer toute version antérieure de vos présentations.

Autres nouveautés :

Sparklines, importation de données à partir de fichiers CSV et TXT, correction automatique des liens hypertextes, préréglages pour le verrouillage des volets , l’affichage ou le masquage des zéros dans les cellules et l’affectation de macros aux objets graphiques dans le tableur.

Conversion rapide d’un texte en tableau et vice-versa et capitalisation automatique de la première lettre de la phrase dans le traitement de texte.

Option permettant de masquer les notes dont vous n’avez pas besoin dans l’outil de présentations.

Nouveaux styles de graphiques adaptés à la vision daltonienne, où des motifs sont utilisés pour signifier les différents segments dans tous les éditeurs.

Télécharger la nouvelle version

ONLYOFFICE Desktop Editors v6.4 est déjà disponible sous forme de deb, rpm, exe, et dmg. Snap, Flatpak, et AppImage seront mises à jour prochainement.

Version 6.4 dans le cloud

Les éditeurs mis à jour avec toutes les nouvelles fonctionnalités sont désormais disponibles pour les utilisateurs des solutions basées dans le cloud – ONLYOFFICE cloud service et ONLYOFFICE Personal.