Après le lancement d’ONLYOFFICE DocSpace 1.0 en avril 2023, les développeurs ont publié la version 2.0 de l’environnement collaboratif.

Cette version d’ONLYOFFICE DocSpace est livrée avec de nombreuses nouveautés sur la plateforme, notamment un nouveau type de salles collaboratives, une gestion améliorée des salles, des plugins pour des fonctionnalités supplémentaires, une page de profil plus intuitive, la réaffectation des données, des raccourcis clavier supplémentaires, des outils de développement améliorés, etc.

Salles publiques

Les salles publiques récemment ajoutées facilitent grandement le travail sur des documents avec des tiers. Elles permettent d’inviter des utilisateurs via des liens externes pour consulter des fichiers sans inscription. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent générer plusieurs liens externes avec différents paramètres pour définir diverses autorisations d’accès. Pour sécuriser les documents dans une salle publique, une protection par mot de passe, une restriction de copie du contenu des fichiers, ainsi qu’une restriction de téléchargement et d’impression de fichiers sont disponibles.

En outre, les salles peuvent être intégrées à n’importe quelle interface Web via les outils de développement. De cette façon, les utilisateurs du site Web ou du service correspondant peuvent accéder aux fichiers de la salle directement depuis l’interface Web.

Nouvelles fonctionnalités pour la gestion des salles

ONLYOFFICE DocSpace 2.0 apporte la possibilité de créer une salle basée sur les fichiers et dossiers personnels. Si un seul dossier est sélectionné, son contenu est copié dans la pièce créée. Parmi les autres nouvelles options de gestion des salles, citons le filtrage par salle et la possibilité de quitter une salle et de changer de propriétaire.

Réaffectation des données

Désormais, les administrateurs d’ONLYOFFICE DocSpace peuvent réattribuer les salles et les fichiers stockés dans les salles qui appartiennent aux utilisateurs ayant le statut Désactivé. Les données sont réaffectées à l’administrateur qui effectue l’opération. Il est également possible de sélectionner manuellement un autre utilisateur pour la réaffectation.

Cette fonctionnalité permet de choisir, de supprimer ou non un utilisateur lors de la réaffectation de données. Si un utilisateur est supprimé et que ses données sont réaffectées, ses fichiers personnels seront supprimés. Il est possible d’abandonner le processus de réaffectation déjà commencé en cliquant sur le bouton correspondant.

Plugins pour des fonctionnalités supplémentaires

La dernière mise à jour apporte les plugins système intégrés qui permettent d’étendre la fonctionnalité DocSpace. Ces plugins peuvent être activés par le propriétaire et les administrateurs de DocSpace via les paramètres d’intégration. Une fois activés, les plugins sont disponibles pour tous les utilisateurs. La version actuelle comprend le convertisseur de PDF pour convertir des documents, des feuilles, des diapositives et des formulaires en PDF. Draw.io permet de travailler avec des diagrammes et des organigrammes, et le plugin Saisie vocale convertit les fichiers audio et vidéo en texte.

Page de profil repensée

Pour rendre la navigation au sein des profils utilisateur plus intuitive, les développeurs ont organisé tous les paramètres personnels en quatre onglets. L’onglet Connexion permet de suivre les sessions actives et de se déconnecter si nécessaire. Les notifications sont activées ou désactivées via l’onglet correspondant. Le basculement entre les thèmes Clair, Sombre ou Système s’effectue via l’onglet Thème de l’interface. L’onglet Gestion des fichiers comprend les paramètres déplacés du panneau de gauche et permet d’activer, par exemple, une option pour enregistrer la copie du fichier dans le format d’origine.

Améliorations pour travailler avec des formulaires

La galerie de formulaires intégrée qui donne un accès rapide aux modèles de formulaires prêts à l’emploi offre une navigation plus pratique grâce au filtrage supplémentaire par catégorie, langue et nom ainsi qu’au tri par nom et par date des dernières modifications. De plus, il est possible de soumettre des modèles créés par l’utilisateur au sein de la galerie de formulaires.

Plusieurs mises à jour pour les éléments d’interface et la mise en page

Pour améliorer l’expérience utilisateur, l’équipe ONLYOFFICE a implémenté davantage de raccourcis clavier, de vignettes vidéo, de langages RTL pour l’interface en mode bêta, une navigation à deux niveaux, une vue mobile pour les pages de paramètres d’apparence, de marque, d’authentification unique et du SDK JavaScript.

Mises à jour de la technologie cœur du logiciel

Pour ONLYOFFICE DocSpace, les développeurs utilisent des composants et des moteurs de dernière génération, notamment .NET Core, la dernière version de .NET pour le côté serveur et React pour le côté client pour garantir une apparence moderne et une convivialité mobile.

Dans la version 2.0, la technologie cœur du logiciel a été mise à jour pour garantir un travail fiable, spécialement avec React v18, la prise en charge d’OpenSearch, de la dernière version d’Elasticsearch et bien plus encore.

Localisation des clouds publics utilisés

Le domaine .com d’ONLYOFFICE DocSpace Cloud comprend désormais deux régions. Outre l’Oregon, l’emplacement du serveur de données de Francfort est ajouté pour garantir un travail plus fluide aux utilisateurs en Europe.

Outils de développement et intégration

En plus d’activer les plugins système, il est dorénavant possible pour les développeurs de créer et d’ajouter leurs propres plugins à DocSpace à l’aide du SDK Plugins et des exemples de code disponibles. Les paramètres de webhooks ajoutés permettent d’effectuer des actions personnalisées du côté de n’importe quelle application ou quel site Web en fonction de divers événements dans DocSpace.

De plus, ONLYOFFICE DocSpace auto-hébergé propose également une nouvelle section dans les paramètres d’intégration où il est possible de connecter ONLYOFFICE Docs. Ces paramètres seront utiles pour les utilisateurs qui ont installé un serveur de documents autonome et doivent l’intégrer à leur DocSpace.