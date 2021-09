OnlyOffice, la suite bureautique libre sous licence AGPLv3, veut faire parler d’elle en cette période de rentrée marquée par la révolution de l’Hybrid Work. Elle annonce de nouvelles fonctionnalités à travers sa nouvelle version 6.4.

Les fonctions de collaborations, et notamment celles gérant les commentaires, ont été enrichies afin de faciliter l’annotation des documents et la prise en compte rapide des remarques.

Cette mise à jour apporte essentiellement des nouveautés au tableur. Ce dernier bénéficie d’ajouts importants dans la mise en forme conditionnelle. Inspirées d’Excel, les « sparklines » font aussi leur apparition : ces minigraphiques qui tiennent dans une cellule pour afficher des tendances dans une série de valeurs. Autre nouveauté, il est désormais possible d’affecter une macro à un objet graphique afin d’offrir plus d’interactivité et de multiplier les scénarios d’automatisation.

Le traitement de texte aussi connait quelques évolutions utiles. Les utilisateurs peuvent enfin convertir un texte existant en tableau en quelques clics. Il est également possible d’inverser le processus et de disposer votre tableau sous forme de texte brut. Et la capitalisation automatique en début de phrase fait enfin son apparition.

Parallèlement, les options de mises à l’échelle gagnent en souplesse. En plus de 100%, 150% et 200%, les documents, feuilles de calcul et présentations peuvent être mis à l’échelle à 125% et 175%. La mise à l’échelle est appliquée automatiquement en fonction des paramètres du navigateur ou du système.

A noter que la version 6.4 prend en charge le protocole WOPI (Web Application Open Platform Interface), ce qui devrait faciliter aux développeurs leurs travaux d’intégration. Elle permet aux développeurs d’activer l’édition et la co-édition de documents au sein de leurs propres solutions.

Toutes ces nouveautés sont déjà disponibles pour la version en ligne de la suite, ONLYOFFICE Docs. Les applications de bureau sur Windows, Linux et macOS seront disponibles prochainement.

La courte vidéo ci-dessous permet de se familiariser avec OnlyOffice et les nouveautés de la version 6.4 :