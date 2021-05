OnlyOne, qui propose des services financiers et de paiement durables et solidaires, annonce la signature d’un partenariat avec Greenly, spécialiste du tracking des empreintes carbones, pour proposer à ses utilisateurs de mieux gérer leur argent en devenant des acteurs de la transition écologique.

OnlyOne a développé un algorithme permettant de mesurer l’impact carbone d’une entreprise, doublé d’un service de coaching. En analysant leurs dépenses, les clients d’OnlyOne reçoivent des conseils personnalisés pour réduire efficacement leurs émissions de CO2.

En s’alliant avec Greenly, OnlyOne apporte à ses utilisateurs une maille d’analyse supplémentaire, la plus fine possible, pour faire les meilleurs choix en matière de dépense éco-responsable et se dote d’une source de données supplémentaires.

OnlyOne est enregistrée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en tant qu’agent prestataire de services de paiement.

Kamel Nait-Outaleb, cofondateur, précise : « L’écosystème Fintech est riche en innovations et nous offre la possibilité de collaborer avec des startups qui partagent nos valeurs. Ce partenariat « intelligent » est l’occasion d’unir nos forces afin d’atteindre des objectifs communs : aider les consommateurs à réduire leur empreinte carbone pour lutter contre le réchauffement climatique et prendre soin de notre planète ».