La startup française Opendatasoft, qui édite une plateforme SaaS de gestion des données, annonce la finalisation d’un nouveau tour de financement à hauteur de 21 millions d’euros.

Opendatasoft se définit comme un leader européen de la démocratisation de la donnée. Sa plateforme « all in one » en mode SaaS permet à toutes les équipes de créer et diffuser rapidement des expériences data afin de nourrir leurs écosystèmes: clients, partenaires, employés, agents, citoyens, administrés, consommateurs, etc.

Demeter via son fonds Paris Fonds Vert, la Banque des Territoires, Odyssée Ventures et Eiffel Investment Group soutiennent l’objectif de démocratisation développé par Opendatasoft mais également ses travaux d’internationalisation.

Déjà présente en Australie et en Amérique du Nord avec notamment un bureau à Boston, l’entreprise souhaite y renforcer sa présence et consolider son leadership sur la scène européenne tout en s’attaquant à de nouveaux secteurs d’activité : retail, services, santé, etc .

« Nous sommes convaincus que le rôle de la donnée change fondamentalement au sein des organisations et de la société tout entière, et qu’elle devient l’affaire de tous, explique Jean-Marc Lazard, CEO et co-fondateur d’Opendatasoft. Grâce à une solution comme Opendatasoft, nous pouvons tous devenir des data people : des femmes et des hommes qui consomment la donnée sans effort dans leur quotidien personnel et professionnel, comme n’importe quelle autre information, et sur n’importe quel support. »

