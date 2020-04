Globalisation des échanges oblige, les sources d’informations sont de plus en plus nombreuses, diversifiées et variées. Et peuvent parfois faillir comme nous le démontre l’actualité, obligeant les entreprises à modifier leurs plans et méthodes.

Avec la nouvelle version de sa plateforme d’intégration Trading Grid, Opentext leur propose un ensemble de micro-services chargés de collecter et normaliser les données, qu’elles proviennent d’ERP, de la supply chain ou d’autres systèmes. Et ceci que les informations soient accédées via des connecteurs dédiés ou par API, qu’elles soient sur site ou dans le cloud, qu’elles soient générées par les systèmes de partenaires ou des équipements IoT. La plateforme se charge de normaliser les informations pour une cohérence globales des données qui rend possible leur intégration et leur exploitation, rapidement.

Selon OpenText, Trading Grid est la seule plateforme d’intégration B2B et A2A unifiée du secteur, fournie sous forme de service.

Portail unique pour les collaborateurs, Trading Grid s’appuie sur Opentext Alloy pour la présentation des données. L’éditeur assure la connexion à son Global Partner Directory, une base de données de 1,2 millions d’entreprises du commerce et des échanges, dans laquelle les collaborateurs peuvent en mode libre-service rapidement entrer en contact avec de futurs fournisseurs eux aussi connectés.

Comme le souligne Stewart Bond d’IDC : « Une plateforme unique [telle que Trading Grid], capable de normaliser les données quelle que soit leur source joue un rôle critique pour la visibilité et l’optimisation des processus métier ».

Par ailleurs, OpenText confirme son virage vers le cloud à l’occasion de sa conférence en ligne Enterprise World Europe. L’éditeur vient ainsi d’annoncer « OpenText Cloud Editions 20.2 », versions en « SaaS » (Software as a Service) de ses offres traditionnelles. OpenText Cloud Editions (CE) met l’accent sur le travail à distance, la protection des données des postes de travail contre les menaces, l’environnement de travail numérique, les supply chains numériques et la rapidité de migration dans le cloud.