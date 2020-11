OpenText annonce une plateforme cloud pour développeurs et une nouvelle version 20.4 de son OpenText Cloud qui apporte beaucoup de nouveautés que les clients devraient adopter facilement et à moindre coût.

Annoncés dès 2019 mais réellement disponibles depuis avril 2020, les « Cloud Editions » d’OpenText sont une refonte pour le Cloud des plateformes « on-premises » d’OpenText qui peuvent être hébergées sur n’importe quel cloud.

A l’occasion de son événement virtuel OpenText World 2020, l’éditeur a annoncé la semaine dernière des mises à jour des quatre éditions cloud de l’entreprise :

OpenText Business Network Cloud qui connecte toute entreprise, personne, système ou objet pour construire des réseaux d’entreprise adaptatifs, éthiques et durables.

qui connecte toute entreprise, personne, système ou objet pour construire des réseaux d’entreprise adaptatifs, éthiques et durables. OpenText Content Cloud qui connecte le contenu à l’entreprise numérique pour améliorer la productivité des utilisateurs tout en respectant les exigences de conformité juridique et de gouvernance.

qui connecte le contenu à l’entreprise numérique pour améliorer la productivité des utilisateurs tout en respectant les exigences de conformité juridique et de gouvernance. OpenText Experience Cloud qui offre une expérience personnalisée et omnicanale aux clients.

qui offre une expérience personnalisée et omnicanale aux clients. OpenText Security & Protection Cloud qui fournit aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour protéger la propriété intellectuelle, les dossiers clients et les informations financières sensibles.

A ces quatre solutions, s’ajoutent désormais OpenText Developer Cloud qui permet aux développeurs de créer des applications métier reposant sur les capacités de la plateforme OpenText.

Selon l’éditeur, les principales nouveautés des éditions cloud « 20.4 » sont l’ajout de 40 connecteurs, disponibles sur la plateforme Trading Grid, vers des applications commerciales majeures pour accélérer le déploiement de projets hybrides.

De nouvelles applications telles qu’IoT Shipment Tracking Reference et Ecosystem Viewer font leur apparition dans ces éditions Cloud et fournissent des informations concrètes sur les opérations en cours.

Enfin, Freeway Cloud permet aux petites et moyennes entreprises d’accélérer le commerce numérique à travers un réseau mondial de fournisseurs.

OpenText CE 20.4 cherche également à relier davantage le contenu aux activités numériques pour améliorer la productivité des utilisateurs tout en respectant les exigences de conformité juridique et de gouvernance : de nouvelles applications SaaS comme Core Building Information Modeling et Core Signature font leur apparition. OpenText renforce aussi l’intégration avec Microsoft, SAP et Salesforce.

Enfin, OpenText annonce aussi des améliorations en matière de gouvernance de l’information avec Core for Federated Compliance qui ajoute la prise en charge complète des politiques d’archivage pour Content Suite et Extended ECM, ainsi que certaines fonctions de politiques d’archivage pour SharePoint et les systèmes de fichiers.

Parallèlement, OpenText a donc inauguré son « Developer Cloud« , une nouvelle plateforme cloud destinée au développement d’applications reposant sur les services OpenText de gestion de l’information. L’idée consiste à exposer sous forme d’API un large éventail de services OpenText autour de l’acquisition et de la numérisation, du stockage et de la gestion des informations critiques, de l’analyse et de la génération de rapports, du traitement et de l’automatisation, de la recherche et de la découverte d’informations, etc.