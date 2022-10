C’est d’un pas plus qu’hésitant que le premier prototype d’Optimus, le robot pluridisciplinaire de Tesla, s’est dévoilé au public à l’occasion du Tesla AI day… Une démo pas franchement convaincante qui illustre bien le travail qu’il reste à réaliser…

L’an dernier, à l’occasion du premier Tesla AI Day, la firme d’Elon Musk avait dévoilé sa volonté de développer un robot humanoïde… en mettant un homme dans un costume.

Le prototype dévoilé Vendredi soir n’avait pas grand-chose à voir avec l’élégante forme dévoilée l’an dernier mais était cette fois un robot authentique et « autonome » surnommé « Bumble C ». Il n’a cependant fait que quelques pas lents et pas très assurés sur scène et s’est contenté de saluer le public en faisant une petite danse déhanchée. Elon Musk a d’ailleurs reconnu que c’était la première fois que le robot faisait ses premiers pas sans être branché à toute une électronique externe et que tout avait été fait « pour qu’il ne se casse pas la figure en public ».

Tesla a ensuite enchaîné sur des vidéos – exercice moins risqué s’il en est – où l’on voit le robot apporter des colis à des employés ou encore arroser des plantes.

On est là bien loin des exploits de haute voltige des robots de Boston Dynamics par exemple ce que Elon Musk reconnaît volontiers, rappelant au passage que ces robots plus sophistiqués manquent d’un cerveau et n’ont pas l’intelligence pour se mouvoir eux-mêmes (ce qui n’est pas très vrai, cf Asimo de Honda ou Atlas de Boston Robotics) tout en coûtant beaucoup plus cher. Le patron de Tesla estime en effet qu’à terme son robot coûtera « moins cher qu’une voiture » et probablement moins de 20.000 dollars. Et d’annoncer un début des livraisons dans un horizon de 3 à 5 ans, ce qui traduit en langage Tesla signifie plutôt de 5 à 10 ans.

Reste que, quoiqu’en dise le patron de la firme américaine, la démonstration du « Bumble C » de Tesla n’était pas franchement plus convaincante que celle du CyberOne de Xiaomi en Août dernier.

Car Elon Musk est le premier à reconnaître qu’en matière d’intelligence embarquée tout reste à faire. D’ailleurs l’objectif de cette présentation n’était pas tant d’épater le public que de séduire de nouveaux talents et partenaires à embarquer dans l’aventure Optimus.

Tesla veut par exemple rapidement introduire des premiers modèles dans ses propres pour montrer leur utilité et leur capacité à aider l’humain dans des tâches physiques et complexes.

Elon Musk a également précisé que le robot embarquera de nombreuses sécurités pour « protéger à la fois le robot et les personnes autour du robot » tout en évitant des « scénarios à la Terminator ».

Toujours focalisé sur demain, Elon Musk a présenté le prochain prototype du robot – pour l’instant absolument pas fonctionnel – avec un design moins « effrayant » où les rouages, câbles et autres engrenages sont cachés autant que possible.

Dans un élan visionnaire et mégalomaniaque dont il a seul le secret, Elon Musk imagine déjà un futur où Tesla produira des Optimus par millions qui transformeront la civilisation et bâtiront « un avenir d’abondance où la pauvreté aura disparu ». En attendant, les ingénieurs de Tesla ont encore beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, de travail devant eux.