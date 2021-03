Depuis environ deux ans, Oracle a décidé de réinvestir dans Java en s’imposant un rythme de mise à jour semestriel. L’éditeur annonce cette semaine la disponibilité de Java 16 et du Oracle JDK 16 qui intègre 17 nouveautés principales orientées productivité des développeurs.

Certaines ne sont pas d’authentiques nouveautés puisqu’elles sont en réalité des améliorations introduites en preview dans Java 14 qui sont donc désormais officialisées (telles que les applications Java auto-contenues, le filtrage par motif ‘pattern matching’, apparition des Records, etc.).

Java 16 comporte aussi tout un lot de nouveautés « en incubation », autrement dit en preview, comme l’API Vecteur, l’API Foreign Linker, ou encore une nouvelle itération des classes scellées.

Pour en savoir plus sur les nouveautés de Java 16: The Arrival of Java 16