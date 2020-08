Oracle Cloud étend sa présence internationale et annonce son arrivée dans l’hexagone en 2021.

Profitant de l’ouverture d’une nouvelle région Cloud à San José, marquant ainsi la 25ème région du cloud public d’Oracle, et la 6 ème zone d’interopérabilité Oracle-Microsoft Azure, le fournisseur annonce sa volonté de poursuivre ses objectifs d’extension de son cloud à travers le monde.

Le nombre de régions sera ainsi porter à 36 d’ici la fin 2021. Oracle a ouvert 8 régions Cloud en 2020, les prochaines s’orientant sur le Royaume-Uni, le Brésil, les Émirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite. D’autres régions viendront compléter le portefeuille d’Oracle par la suite telles que l’Italie, la Suède, le Chili, Singapour, l’Afrique du Sud, Israël et… la France !

Le cloud de deuxième génération d’Oracle est conçu et optimisé pour aider les entreprises à exécuter leurs charges de travail les plus exigeantes en toute sécurité. Oracle Cloud permet aux entreprises de toute taille d’exécuter leurs bases de données et applications les plus critiques, les plus volumineuses et les plus performantes, y compris Oracle Autonomous Database et Oracle Autonomous Linux.

« Nous investissons dans notre expansion mondiale et étendons rapidement notre cloud public dans le monde pour répondre à la demande croissante de nos clients« , a déclaré Clay Magouyrk, vice-président exécutif d’Oracle Cloud Infrastructure. « Les entreprises ont besoin de régions cloud totalement indépendantes sur plusieurs sites et dans plusieurs pays, pour répondre aux exigences d’hébergement des données et pour faciliter les mesures de reprise post-crise« .