Cet été Donald Trump a menacé d’interdire le réseau social d’origine chinoise de ByteDance. Un temps intéressé par un rachat pur et simple du réseau par Microsoft, ByteDance aurait finalement opté pour une autre approche en s’appuyant sur Oracle.

C’est l’une des histoires les plus originales de l’été. Donald Trump a menacé d’interdire le réseau social chinois TikTok qui fait un tabac auprès des adolescents du monde entier. Un succès foudroyant y compris en Europe et aux États-Unis qui inquiètent les autorités occidentales par la quantité d’informations personnelles ainsi récoltées par une entreprise de l’Empire du Milieu.

Dans une conférence de presse le 3 août dernier, Donald Trump donnait jusqu’au 15 septembre pour un transfert de TikTok sous autorité américaine sinon quoi le réseau n’aurait plus de droit d’exister aux USA.

ByteDance, l’éditeur du réseau social, s’est retrouvé contraint de trouver une solution pour séparer son activité américaine. Dans un premier temps, un rachat de l’activité US par Microsoft avait été envisagé avant que l’hypothèse d’un rachat intégral de TikTok par le géant américain ne soit évoquée. L’idée de la firme dirigée par Satya Nadella était, au minimum, de récupérer le code source de TikTok, de le contrôler pour vérifier l’absence de backdoors et de transferts de données à la Chine, et de l’héberger sur ses propres serveurs Azure, tout au moins pour tous les utilisateurs américains.

Seulement, en réaction aux décisions américaines, la Chine a, il y a quelques jours, mis sous contrôle tout export de technologies chinoises notamment relatives à l’intelligence artificielle, rendant l’acquisition des activités US de TikTok par Microsoft impossible.

Ce lundi, ByteDance annonçait officiellement avoir rejeté les offres de Microsoft.

Aujourd’hui, ByteDance confirme avoir opté pour une nouvelle approche : s’appuyer sur Oracle Cloud pour héberger ses activités américaines. Un partenariat beaucoup plus limité puisque le réseau resterait sous contrôle de ByteDance mais fait d’Oracle un partenaire technologique de confiance pour stocker et sécuriser les données des Américains sur les centres de données US d’Oracle Cloud.

Selon certaines sources, Walmart et Oracle pourraient également prendre des parts dans la filiale américaine de ByteDance.

Sur le papier, l’offre semble insuffisante pour satisfaire les exigences de Donald Trump. Mais comme le rappelle le Washington Post, les USA sont en pleine campagne électorale. Totalement interdire un réseau aussi populaire que TikTok n’est pas de bon aloi. En outre, Larry Ellison, le fondateur et président d’Oracle, a organisé une importante collecte de fonds en faveur de Trump. Et l’actuel CEO d’Oracle, Safra Catz, a fait partie du comité exécutif de l’équipe de Donald Trump lors de la précédente élection.

L’annonce officielle des accords entre Oracle et ByteDance ne devrait par avoir lieu avant que le partenariat n’ait été approuvé par la Maison-Blanche.