Un petit peu à l’instar de SAP, Oracle fait ses premiers pas dans la RPA sans véritablement l’avouer. Plus exactement, en introduisant le concept de « Intelligent Process Automation » au cœur de son ERP, l’éditeur cherche ouvertement à bloquer la montée des solutions RPA sur ses propres marchés et voudrait « dépasser les approches RPA » en introduisant ses propres robots logiciels au cœur de sa plateforme.

Autrement dit, Oracle n’apprécie guère de voir tant d’acteurs de la RPA venir greffer des automatisations sur ses plateformes sans en tirer le moindre profit.

L’éditeur annonce ainsi de nouvelles versions d’Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (l’ERP en mode SaaS) et d’Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (son EPM).

Objectif des améliorations annoncées : Améliorer l’efficacité grâce à des opérations sans contact (Touchless Operations).

Plus concrètement, les nouvelles versions introduisent :

* De l’automatisation intelligente des processus (IPA) afin d’améliorer la conciliation des comptes et des comptes financiers en utilisant des règles et des modèles configurables et intelligents pour automatiser les tâches manuelles. L’automatisation d’une grande partie des rapprochements permet aux entreprises de se concentrer davantage sur les questions complexes nécessitant un jugement humain.

* De la combinaison intelligente de comptes par défaut afin de prédire et saisir automatiquement des segments de code pour les factures non associées aux commandes, grâce à l’utilisation du machine learning. Cette fonctionnalité automatise la saisie de données courantes et banales afin de réduire le temps de traitement des factures.

* Du balisage automatisé des rapports réglementaires. L’idée consiste à automatiser le marquage (tagging) des rapports réglementaires (tels que 10K et 10Q) à l’aide de la taxonomie SEC XBRL du client basée sur un traitement linguistique avancé et la reconnaissance des modèles. Cela permet aux utilisateurs de se concentrer sur la qualité et la validation des rapports et des récits requis plutôt que de passer du temps sur les tâches fastidieuses et répétitives de marquage.