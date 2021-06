Oracle annonce le lancement d’instances serveurs ARM sur son infrastructure cloud OCI. Avec à la clé des performances prédictibles et à moindre coût.

Oracle Cloud Infrastructure continue d’enrichir son offre et de combler le retard (en termes de richesse de services) qui le sépare des trois grands autres clouds américains. L’hyperscaler fait entrer les processeurs ARM dans ses datacenters. Les développeurs Web sont les premières cibles de ces nouvelles offres ARM.

Oracle va proposer à la fois des instances VM et des instances bare-metal. Dans les deux cas, les machines sous-jacentes sont des serveurs bi-socket embarquant des processeurs Ampere Altra de 80 cœurs. Les VM proposent de 1 à 80 cœurs avec 1 à 64 Go de RAM. Les machines bare-metal affichent 160 cœurs et 1 To de RAM.

Pour Ampere, ses coeurs monothread offrent une prédictibilité et une stabilité de performances ainsi qu’une sécurité que les processeurs à hyperthreading ne proposent plus. Mieux vaut multiplier les coeurs monothreads que de compter sur l’hyperthreading pour allouer moins de coeurs aux VMs.

Parallèlement, Oracle annonce la disponibilité de ses stacks de développement pour ces instances ARM. Côté serveur, elle comporte Oracle Linux (et sa maintenance automatique), MySQL, GraalVM et le service Kubernetes « Oracle Container Engine ». Côté poste de développement, elle s’appuie sur Oracle Linux Cloud Developer Image et inclut tous les outils clients d’OCI plus les frameworks/runtime Java, Python, PHP et Node.js. L’entreprise assure également avoir travaillé avec GitHub et Jenkins pour s’assurer que leurs outils seraient disponibles sur OCI et sous les instances ARM.

La force de l’offre réside bien évidemment dans son prix. Une VM animée par 1 cœur est facturée 0,01$ par heure ! Pour les développeurs, qui rappelons-le bénéficient d’un crédit de 300$ au travers du programme « Oracle Free Tier », Oracle propose même une option « Always Free ARM » bénéficiant de 4 cœurs et 24 Go de mémoire.