Oracle, spécialiste des applications et infrastructure dans le cloud, annonce Fusion Marketing, sa nouvelle solution automatisant totalement la génération et la qualification de leads. Elle s’intègre dans la suite Oracle Advertising and CX.

Sérieusement concurrencé par Salesforce et son offre Customer 360 qui dépasse le cadre du CRM pour empiéter sur divers domaines de la vente aux RH, Oracle a un nouveau leitmotiv : « le CRM n’a pas tenu ses promesses parce qu’il n’aide pas à augmenter les ventes ».

Moteur d’orchestration de campagnes, Oracle Fusion Marketing permet aux marketeurs d’automatiser la génération et la qualification de leads à partir de campagnes couvrant tous les canaux habituels du marketing et de la publicité, ce qui leur laisse plus de temps pour créer des liens et conclure des ventes.

Fusion Marketing prédit de façon intelligente quand un client est prêt à parler avec un commercial, et génère automatiquement une opportunité commerciale qualifiée dans n’importe quel CRM.

« Il est temps pour notre secteur d’activité d’envisager différemment l’automatisation du marketing et des ventes, afin que nous puissions transformer le CRM en un système travaillant réellement et conjointement pour le marketeur et le commercial », explique Rob Tarkoff, Executive Vice President & General Manager, Oracle Advertising and Customer Experience. « Il ne s’agit pas de prévisions, de tableaux récapitulatifs ou d’outil de reporting sur les performances de la force de vente mais, au contraire, de transformer le CRM en un système capable d’aider le commercial à vendre. Cette évolution passe pour l’essentiel par le rapprochement entre les équipes marketing et commerciale, et par la suppression des tâches à faible valeur ajoutée qui prennent trop de temps et détournent les équipes de leur priorité : développer les relations clients et conclure des ventes. C’est pourquoi nous avons investi autant pour concevoir un système qui aidera les marketeurs à automatiser totalement la génération et la qualification des leads et à transmettre plus rapidement aux équipes commerciales des leads hautement qualifiés. »