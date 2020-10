Bases de 25 Po de données… Accélération par mémoire persistante… Oracle propose aux entreprises d’héberger désormais leurs SGBD/Datawarehouse d’exception directement dans le cloud.

Il y a un an, Oracle lançait Exadata X8M Platform, autodéclarée « la machine de base de données la plus rapide du monde ». En intégrant de la mémoire persistante et du 100 gigabits RDMA sur Ethernet (technologie RoCE), elle promettait jusqu’à 2,5 fois de performance et des temps de latence divisés par 10 par rapport aux générations de machines précédentes.

Oracle annonce aujourd’hui la nouvelle génération de son « Exadata Cloud Service » désormais hébergée sur cette fameuse Exadata X8M Platform et accessible sur le cloud oracle. Exadata Cloud Service X8M offre la performance de son architecture à base de mémoire persistante en mode « DB as a Service » dans le cloud. Oracle explique que l’objectif de ce service est de « permettre aux clients de déplacer facilement les bases de données et les charges de travail les plus volumineuses et les plus exigeantes vers le cloud sans modification des applications. Des performances de pointe associées à l’élasticité du Cloud permettent à Exadata Cloud Service X8M d’exécuter des applications nécessitant de multiples Workloads et types de données dans une seule base de données Oracle convergée ».

Le service ne s’appuie que sur une nouvelle architecture matérielle. Il repose également sur une nouvelle version de Oracle RAC (Real Application Clusters) optimisée pour X8M et proposant des réplications Oracle Data Guard afin d’offrir une protection « Disaster Recovery » aussi bien au sein d’une même région qu’entre plusieurs régions. Le service monte dynamiquement en charge et propose jusqu’à 4 600 cœurs CPU, 44 To de RAM, 96 To de mémoire persistante, 1,6 Po de stockage Flash et 25 Po de capacité disque.

Oracle – qui n’a jamais digéré qu’AWS se soit très ouvertement et publiquement exprimé sur son abandon d’Oracle au profit de ses propres bases cloud (RDS, Aurora, PostgreSQL on AWS) – en profite au passage pour tacler le leader du cloud public. Selon Oracle (et avec des benchmarks qui n’engagent qu’eux), Exadata Cloud Service X8M afficherait des entrées/sorties 50 fois plus rapides qu’AWS RDS, offrirait 25 fois plus de montée en charge CPU que AWS RDS ou Aurora et permettrait de gérer des bases relationnelles 20 fois plus volumineuses que ce que propose le cloud AWS.

Le service s’adresse à des besoins tout à fait exceptionnels en termes de volumétries comme de performances. Il vient renforcer les offres Oracle Cloud par le haut du panier et permet à l’hyperscaler de se démarquer tout en proposant une solution « as a Service » aux grandes entreprises cherchant à migrer dans le cloud des datawarehouse aux proportions gigantesques.