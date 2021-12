Des éditeurs plus ou moins gros, Oracle en a beaucoup racheté dans son histoire. Mais même pour absorber Sun, l’entreprise n’avait pas déboursé les 30 milliards de dollars envisagés pour s’offrir Cerner, l’un des principaux éditeurs de logiciels d’hôpitaux aux États-Unis.

C’est la rumeur du moment. Selon le Wall Street Journal, Oracle serait en discussions pour acquérir Cerner, l’un des principaux éditeurs de logiciels de santé et d’administration des hôpitaux.

Cerner emploie plus de 27 000 salariés et affiche un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars pour un bénéfice net de 780 millions de dollars. Afin d’avaler ce géant du marché de l’informatique de la santé, Oracle serait prêt à débourser 30 milliards de dollars.

Il y a quelques années Oracle a connu une forte croissance externe s’offrant des acteurs majeurs comme PeopleSoft (10,3 milliards de dollars en 2005), Siebel (CRM, 5,8 milliards de dollars en 2006), BEA Weblogic (middleware, 8,5 milliards de dollars en 2008), RightNow (CRM, 1,5 milliard de dollars en 2011), Datalogix (1,2 milliard de dollars en 2014) ou encore Sun Microsystems (7,4 milliards de dollars en 2010). Mais depuis 2019, la fièvre aux acquisitions s’était presque totalement arrêtée.

Avec Cerner, Oracle réaliserait donc la plus grosse acquisition de son histoire. Et nombre d’observateurs s’interrogent sur une éventuelle reprise des vagues d’acquisition comme l’entreprise en a connu entre 2005 et 2016.

Une affaire à suivre donc qui pourrait fortement animer cette fin d’année ou le début 2022.