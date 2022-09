Tandis qu’OBS renforce sa présence sur le marché des services cloud en unifiant ses acquisitions sous sa marque, la filiale cyberdéfense d’Orange se fait pirater les données personnelles d’une centaine de clients.

Orange Business Services (OBS) n’en finit pas de peaufiner sa stratégie cloud. Spécialiste des télécoms et des services managés, l’entreprise multiplie les partenariats en vue de fournir des services différenciants. Parallèlement, elle n’a cessé de faire l’acquisition de sociétés pour se développer à l’international et renforcer sa présence sur le marché des services cloud. En 2018, elle faisait ainsi l’acquisition du norvégien Basefarm (acteur des infrastructures et services cloud), Login Consultants (société néerlandaise et allemande de services d’intégration en matière de virtualisation de poste de travail) et The Unbelievable Machine Company (spécialiste allemand du Big Data). Quatre ans plus tard, l’entreprise a décidé d’unifier ces achats sous sa marque pour mieux souligner sa stratégie cloud-native.

Ces acquisitions avaient déjà permis à OBS d’enregistrer une croissance à deux chiffres mais également de se tailler une place dans le Magic Quadrant de Gartner pour l’externalisation de centres de données et les services de gestion des infrastructures hybrides dans le monde. Avec ses 2 600 experts Cloud, l’entreprise affiche clairement sa volonté de devenir un acteur majeur de la transformation numérique de ses clients, laquelle passe forcément par le cloud ainsi que le souligne Stefan Kanis, Directeur des activités Cloud, Orange Business Services : « Le Cloud est un accélérateur de la transformation numérique et une source constante de création de valeur. Ces acquisitions nous ont permis d’enrichir nos capacités d’innovation. Nous permettons ainsi à nos clients de libérer le potentiel de leurs données, de manière responsable et éthique, et dans un environnement de confiance ».

Reste que malgré ce renforcement de sa stratégie, Orange a encore du chemin à faire pour se hisser à la hauteur des grands prestataires de cloud, comme en témoigne le Magic Quadrant du Gartner.

D’autant que son service Micro-SOC Endpoint commercialisé par Orange Cyberdefense vient justement d’être pris en défaut et de se faire pirater. Comme l’a découvert le site de cyberalertes Zataz, une archive mise en ligne par des hackers dévoile les données personnelles de plus de 1500 clients du service Micro-SOC Endpoint selon Orange Cyberdefense qui a reconnu la fuite (se contentant de dire que « quelques centaines » étaient impactés). L’auteur de l’attaque prétend également mettre en vente les accès aux serveurs d’Orange Cyberdefense (ou de ses clients, le message n’est pas clair). Orange a lancé des investigations et alerté les autorités compétentes.

Une mauvaise nouvelle qui fait désordre et qui remet au goût du jour un vieil adage français selon lequel « les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés ».