L’actualité du moment est chargée pour OVH entre la préparation d’une introduction en bourse, l’intégration de l’offre Nutanix Clusters sur OVHCloud et la mise à feu du métacloud Gaia-X…

OVH n’a pas l’intention de laisser les grands hyperscalers américains monopoliser l’actualité IT. Le fournisseur français, leader européen du cloud avec plus de 400 000 serveurs et 30 datacenters, est actif sur tous les fronts…

Au début du mois, OVHcloud annonçait ainsi une toute nouvelle gamme de cloud privé hébergé (Hosted Private Cloud) concrétisé par une première offre dénommée « Hosted Private Cloud Premier ». Fort d’une expertise de 10 ans dans le domaine du cloud privé hébergé, la nouvelle génération de Hosted Private Cloud intègre de multiples disruptions au niveau hardware et software : choix des composants entièrement revu – avec notamment des CPU Intel de dernière génération – réseau et stockage totalement repensés. L’offre Hosted Private Cloud Premier une gamme étendue de serveurs (avec stockage hyperconvergé et jusqu’à 768 Go de RAM), des datastores NFS jusqu’à 6 To, des accès réseau jusqu’à 25 bps et la gamme complète des logiciels VMware pour gérer un cloud privé.

Parallèlement, OVHcloud a également annoncé la semaine dernière préparer l’arrivée de Nutanix Clusters sur ses infrastructures. Les entreprises qui exploitent déjà un cloud privé hyperconvergé sous Nutanix pourront l’étendre en un cloud hybride en profitant de nœuds Nutanix hébergés chez OVHcloud afin d’assurer une mobilité transparente des applications et des données entre les ressources « on-premises » et dans le cloud OVH.

Et ce n’est pas tout. Alors que le projet Gaia-X a franchi une étape importante cette semaine avec la création de l’association internationale à but non lucratif chargée de veiller à la concrétisation et au financement du métacloud européen, OVHcloud et T-Systems (tous deux membres fondateurs de Gaia-X) annoncent leur décision de travailler ensemble sur ce projet.

OVHcloud et T-Systems s’engageront tous deux dans le développement d’une plateforme de cloud public unique basé sur OpenStack. Cette nouvelle offre répondra aux besoins spécifiques du secteur public, des OIV, ainsi que des entreprises de toutes tailles œuvrant dans des secteurs stratégiques ou sensibles, d’intérêt public. L’offre sera disponible au début de l’année prochaine. L’objectif ici est d’apparaître uni et donc plus fort face à la concurrence américaine et chinoise en matière de services IaaS notamment.

Enfin, on apprend par Bloomberg qu’OVH préparerait également son entrée en bourse, espérée pour 2021. Rothschild & Co aurait ainsi été mandaté pour préparer l’IPO à la bourse de Paris. Pour l’instant, le fournisseur français n’en serait qu’aux toutes premières étapes du processus et l’objectif 2021 reste à confirmer. L’évolution de la crise sanitaire et la mise en route du métacloud pan-européen pouvant aisément influer sur le moment opportun de réaliser cette entrée en bourse.