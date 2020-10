OVHCloud annonce une mise à jour de son offre d’interconnexion privée et sécurisée, OVHCloud Connect, en y ajoutant deux nouveaux services.

Sa nouvelle solution OVHCloud Connect Provider a été développée en collaboration avec deux acteurs majeurs : Equinix et Megaport. Elle simplifie la mise en place d’une architecture multicloud ou hybride via l’interconnexion des différents environnements cloud des entreprises avec les datacenters OVHcloud dans le monde entier. OVHCloud Connect Provider assure ainsi aux workloads multiclouds ou hybrides des entreprises des performances maximales en toute situation. Grâce aux accords signés avec Equinix et Megaport, les clients des solutions OVHcloud pourront désormais compter sur une couverture mondiale de plus de 700 points de présence pour interconnecter leurs services avec les fournisseurs de leur choix. Parallèlement, OVHcloud accroît également sa visibilité sur les points de présence d’Equinix et de Megaport. Une opportunité, pour les entreprises du monde entier, de combiner leurs infrastructures existantes avec un cloud ouvert, réversible et interopérable.

Une nouvelle solution OVHCloud Connect Direct permet d’exploiter des connections directes et privées entre le datacenter interne à l’entreprise et les ressources clouds hébergées dans les datacenters d’OVHCloud afin d’assurer aux entreprises clientes une connectivité plus fiable, plus performante et une plus grande sécurité des échanges « on-pemises / cloud ».

« Avec OVHcloud Connect nous souhaitons apporter, au plus près de nos clients, les solutions réseaux les plus simples et sécurisées, s’appuyant sur une solide collaboration avec nos partenaires Equinix et Megaport. En combinant les solutions OVHcloud Connect et le réseau privé virtuel mis à disposition de tous nos clients (vRACK), nous pouvons garantir à nos clients une connexion privée et totalement sécurisée à l’ensemble des services d’OVHcloud », commente Alain Fiocco, Chief Technology Officer du groupe OVHcloud.