Bousculé par les retombées médiatiques et techniques du terrible incendie de mars dernier mais boosté par sa certification SecNumCloud et la nouvelle stratégie cloud de la France, l’hébergeur fondé par Octave Klaba – il y a 21 ans déjà – se prépare à entrer en bourse.

Ce n’est pas une surprise puisque l’entreprise évoque ouvertement sa future introduction en bourse depuis le mois de mars dernier. Mais cette fois, OVHcloud est véritablement entré dans le vif du sujet en soumettant son document d’enregistrement d’introduction en bourse à l’approbation de l’AMF, première étape imposée avant l’introduction à proprement parler.

Cette IPO doit lui permettre « d’accélérer sa trajectoire de croissance et de consolider sa position de leader européen tout en poursuivant son expansion en Amérique du Nord et en Asie » selon les termes de l’entreprise.

Octave Klaba n’a cependant pas l’intention de perdre le contrôle de la société qu’il a fondé en 2000. La famille Klaba conservera une participation majoritaire « substantielle » dans OVHcloud après cette entrée en bourse.

Le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 632 millions d’euros et vise une croissance de son chiffre d’affaires de 10 à 15% pour 2022. Il emploie plus de 2.400 collaborateurs. L‘hébergeur espère lever 400 millions d’euros à l’occasion de cette introduction.

Une manne importante mais bienvenue alors qu’il faut donner un second souffle au projet de métacloud européen Gaia-X (dans lequel OVHcloud a toujours été l’un des principaux animateurs) et que l’hébergeur doit encore accélérer et enrichir son catalogue de services pour concurrencer les hyperscalers américains et chinois afin de satisfaire aux besoins des administrations françaises et des OIV/OSE alors que l’Etat Français se montre de plus en plus pointilleux sur sa souveraineté numérique.

Par ailleurs, le groupe avertit déjà que les actionnaires ne devront s’attendre à aucun versement de dividendes à court et moyen termes, l’entreprise comptant bien réinvestir sa trésorerie pour accélérer sa croissance en Europe et à l’international.