On connaît essentiellement OVH pour ses infrastructures Cloud. Mais ce spécialiste européen du nuage, qui opère à l’échelle mondiale, possède aussi une division Télécom qui joue à la fois le rôle de fournisseur Internet neutre (il fût d’ailleurs le premier à proposer le VDSL 2) et un opérateur de téléphonie d’entreprise. OVHcloud fournit ainsi depuis plus de 10 ans des solutions de VoIP pour accompagner la transformation numérique des entreprises en France.

L’opérateur annonce aujourd’hui un renforcement de sa gamme de services et dispositifs de téléphonie sur IP pour les professionnels français. L’arrêt annoncé du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) à horizon 2030 continue de faire la part belle à la Voix sur IP (VoIP), déjà adoptée par 75% des entreprises. OVH compte séduire davantage de clients en diversifiant son offre tout en conservant son modèle différenciant, basé sur la caution et sans engagement. Simplicité, réversibilité et liberté restant bien sûr des engagements forts du fournisseur cloud sur l’ensemble de son portefeuille d’offres.

Parmi les nouveautés annoncées, l’enrichissement de son catalogue de références (accessoires, terminaux, connectiques) pour dépasser la cinquantaine de référence : les entreprises bénéficient dont d’un choix de matériels élargi y compris des adaptateurs permettant de connecter n’importe quel téléphone classique (RTC) sur le réseau VoIP. L’offre comporte toute une gamme d’appareils sans fil DECT et des modèles plus spécialisés dans les conférences téléphoniques. A cela s’ajoute des accessoires variés pour répondre aux demandes des clients et à leurs besoins de légèreté, de robustesse, avec dispositif de réduction de bruit …

Le modèle économique ne varie pas et promet des économies d’échelle grâce à la mise en place plug ‘n play, des téléphones prêtés (avec caution) et des abonnements à prix fixe et sans engagement. Et toujours la garantie pour l’entreprise cliente qu’elle garde la maîtrise de ses coûts et de ses données grâce à une tarification claire, transparente et prédictible ainsi qu’une sécurisation via le réseau OVHcloud (et sa capacité de 20 Térabits/sec).

Le catalogue VoIP d’OVH ainsi que les différents fordaits VoIP proposés sont à découvrir en ligne sur le site OVH Télécom.