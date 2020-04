Malgré le Covid19, l’actualité de secteur IT ne ralentit pas ! Guy Hervier et Jean-François Le Nilias vous propose de retrouver comme chaque semaine, InformatiqueNews Hebdo, la seule émission qui passent en revue sans concession l’actualité de la semaine dans les secteurs IT et télécoms. Ils reviennent sur les annonces d’OVHcloud, l’arrivée massive de Teams au Pentagone, les levées de fonds pour Stripe et Confluent, un rachat chez Atos, un étonnement sur le dernier communiqué de Devoteam et enfin toujours le Coronavirus avec ses conséquences sur le secteur IT.

En Bref :

00:44 Nouvelle gamme VPS OVHcloud : simplicité et performances au service de toutes les entreprises

02:18 Les entreprises des logiciels et services seraient suffisamment armées pour faire face à la crise

04:41 Le Pentagone déploie Microsoft Teams pour des millions de salariés à distance

06:03 Stripe lève 600 millions de dollars et Confluent lève 250 M$

7:38 Atos s’offre un spécialiste de la Data Science, Miner & Kasch

Le dossier de la semaine

018:12 Autour du Coronavirus évidemment:

Docaposte, G Suite, Zoom, Le télétravail, une source de détresse, Traçage numérique.

Coup de gueule / Coup de cœur ou coup de chapeau / Mauvais point

15:45 Devoteam, une étude sur les conséquences du COVID19 peut convaincante