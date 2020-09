Paessler, spécialiste de la surveillance des trafics réseaux et de la détection des objets connectés au réseau, annonce une nouvelle version de son logiciel phare sous le numéro « 20.3.61 ».

Outre de traditionnels correctifs et améliorations, cette version ajoute 4 nouveaux types de capteurs natifs et fait évoluer le capteur Core Health (qui supervise l’état du serveur central de PRTG). Objectif : étendre toujours plus les possibilités de supervision de l’infrastructure IT de l’entreprise tout en rendant les notifications et l’iconographie plus visuelle et conviviale.

Parmi les nouveaux capteurs, celui dédié à « Microsoft 365 Service Status » est sans doute le plus essentiel. Il permet de connaître le nombre total de services opérationnels, dégradés, interrompus ou en état d’alerte au coeur du cloud Microsoft. Il est complété par le MS365 Service Status Advanced qui permet, quant à lui, de surveiller le statut détaillé de tous les produits et applications spécifiques du service Microsoft 365 auxquels l’entreprise est abonnée, tels que Microsoft Teams, Exchange Online, Skype for Business, OneDrive for Business ou Planner.

Particulièrement adapté à une année 2020 inhabituelle avec sa pandémie, ses confinements et une culture croissante du télétravail, le service Zoom dispose désormais d’un nouveau capteur dédié qui permet de surveiller chaque service de Zoom, en affichant les statuts de fonctionnement des services et les messages d’erreur si un problème survient.

L’IoT, qui est l’un des grands focus des dernières releases de PRTG Network Monitor, n’est évidemment pas négligé dans cette mise à jour. Le nouveau capteur « MQTT Subscribe Custom » souscrit à un topic MQTT et supervise les valeurs renvoyées, permettant ainsi d’afficher jusqu’à cinq valeurs numériques à partir des données JSON reçues.

Enfin, le nouveau capteur Dell EMC Unity Storage LUN v2 supporte les versions 5 et plus de l’API REST Unity que le capteur REST Dell EMC LUN BETA ne prenait pas en charge jusqu’ici. Le capteur supervise un LUN sur un système de stockage Dell EMC Unity et indique son état de santé ainsi que d’autres métriques d’espace.

Rappelons que PRTG Network Monitor peut être évalué gratuitement depuis le site de l’éditeur.