Spécialisé dans la supervision des réseaux, l’éditeur Paessler annonce le lancement d’un nouveau connecteur Node-RED pour sa solution PRTG.

Ce connecteur permet à tous les professionnels de l’industrie et des environnements IIoT (Industrial Internet of Things) d’intégrer leurs équipements et processus au sein de PRTG Network Monitor.

Les utilisateurs disposent alors dans la console de surveillance du réseau d’entreprise des différentes informations recueillies par Node-RED-Connector afin d’avoir une vue vraiment complète et unifiée des environnements IoT et IIoT de l’entreprise. Pour rappel, Node-RED est un environnement de développement « Low Code » pour l’IoT en open source qui permet de relier aisément hardware, API, données et services pour créer des applications IoT et IIoT (il est principalement utilisé dans l’univers industriel).

PRTG est reconnu comme l’une des solutions de supervision IT les plus populaires et les plus conviviales du marché. Elle permet notamment de définir des niveaux de seuils et d’escalade pour alerter automatique les administrateurs en cas d’anomalies être alertés, de créer des tableaux de bord par drag & drop ou encore de générer automatiquement des rapports de supervision.

Désormais il devient donc possible de lier les applications de ces objets connectés à PRTG et de faire en sorte que les données machines soient ingérées aisément dans l’outil de supervision. Les administrateurs profiteront ainsi de toutes les fonctions d’alertes et de supervision de PRTG pour monitorer et gérer plus efficacement les objets connectés industriels.

Pour Helmut Binder, CEO de Paessler AG, « la décision de lancer PRTG Node-RED-Connector est une étape importante dans l’évolution de notre produit PRTG ainsi que pour notre entreprise dans son ensemble, car nous réalisons notre ambition de devenir un acteur majeur du développement de l’IoT. En positionnant PRTG sur la supervision de l’IoT, nous changeons la donne dans le monde de l’IoT et de l’IIoT, avec une solution de supervision mature et reconnue, plus de 20 ans d’expérience en supervision IT, ouvrant la voie vers un tout nouveau niveau de supervision des environnements IoT. Nous avons hâte de voir, dans les prochains mois, quels types de scénarios de supervision les nouveaux et actuels clients de PRTG ajouteront à leur installation en utilisant les nombreuses possibilités de Node-RED. »

Davantage d’informations sur PRTG Node-RED-Connector sont disponibles sur le site web de Paessler.