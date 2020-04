Dans le petit monde de la cybersécurité et de la sécurisation des réseaux, la guerre entre éditeurs est assez féroce. Palo Alto Networks avait besoin de se repositionner dans un univers où VMware intègre de plus en plus la sécurisation au cœur de sa plateforme et où des concurrents comme Fortinet et Cisco ont pris de l’avance.

En absorbant CloudGenix, Palo Alto Networks acquiert des compétences et des outils reconnus dans l’univers du SD-WAN.

« À mesure que les entreprises deviennent plus distribuées, nos clients recherchent des solutions agiles qui fonctionnent et qui s’appliquent à la fois à la sécurité et à la mise en réseau. À la clôture de la transaction, la combinaison de nos solutions fournira aux clients une offre SASE (Secure Access Service Edge) complète, facile à déployer, gérée dans le cloud et fournie en tant que service » explique Nikesh Arora, président-directeur général, Palo Alto Networks.

Le concept SASE est une invention du Gartner pour désigner ces nouvelles offres de sécurisation du réseau dans le cloud qui combinent des fonctionnalités WAN aux fonctionnalités de sécurité réseau : SWG (Secure Web Gateway), CASB (Cloud Access Security Broker), FWaaS (Firewall as a Service), ZTNA (Zero Trust Network Access).

En se renforçant de CloudGenix, Palo Alto Networks continue de moderniser la transformation du réseau et de sa sécurité et cherche à accélérer dans les entreprises le passage du SD-WAN au SASE.

La transaction, pour l’instant évaluée à 420 millions de dollars, devrait être finalisée au quatrième trimestre fiscal de Palo Alto Networks après accord des organismes de régulation.

Pour découvrir le concept SASE et l’offre SASE de Palo Alto Networks, une petite vidéo de moins de 2 minutes :