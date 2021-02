Palo Alto Networks, constructeur de matériel réseau et éditeur de solutions de sécurité, annonce son intention de racheter Bridgecrew, spécialiste de l’automatisation de la sécurité sur le cloud, pour une somme annoncée de 156 millions de dollars.

Les produits Bridgecrew, surtout destinés aux DevOps, sont basés sur une analyse et une détection des risques de sécurité a priori, c’est à dire préalable à la mise en production des applications. Ce principe dénommé « Shift Left » prend en compte les aspects sécuritaires tout au long du cycle de vie, avec le double objectif de remettre aux utilisateurs des produits sûrs mais aussi de réduire les délais et retards de déploiements.

Nikesh Arora, PDG, indique : « La sécurité Shift Left est un incontournable dans toute plate-forme de sécurité cloud. Les développeurs ne veulent pas attendre le moment de l’exécution pour découvrir que leur sécurité ne fonctionne pas, et le RSSI chargé de protéger l’ensemble de l’organisation apprécie certainement une sécurité plus élevée pour résoudre les problèmes plus tôt dans le cycle de vie du développement ».