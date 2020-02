Faire converger processus IT automatisés et assistants virtuels, tel est l’objectif du partenariat entre Konverso, l’un des principaux fournisseurs de plateforme d’IA conversationnelle, et Automation Anywhere, l’un des leaders de la RPA (Robotic Process Automation).

La startup française Konverso annonce en effet la disponibilité prochaine d’un nouveau scénario pour l’IT Service Desk, couplant ses assistants virtuels automatisés à la plateforme d’automatisation des processus d’Automation Anywhere.

En rejoignant le programme Automation Anywhere Technology Alliance, Konverso veut intégrer très étroitement ses assistants virtuels d’entreprise et bots dédiés au cœur de la plateforme RPA afin d’offrir un niveau d’automatisation sans précédent permettant de gérer les demandes urgentes des utilisateurs, notamment en matière de support IT dans les grandes entreprises.

Les équipes du Service Desk sont souvent surchargées par de nombreuses tâches fastidieuses, chronophages et à faible valeur ajoutée qui peuvent aisément être automatisées et rendues disponibles en « Self Service » au travers d’une interface conversationnelle conviviale et amicale : configuration de code wifi invité, demandes d’accès à une ressource, demande de réinitialisation de mots de passe, etc. L’automatisation de ces tâches permet de donner des réponses immédiates et donc d’amélioration la satisfaction des utilisateurs du système d’information mais aussi de réduire les erreurs humaines, d’améliorer la sécurité par l’automatisation et de diminuer les coûts.

Par exemple, dans le cadre d’un incident sur le compte utilisateur d’une application métier, l’assistant virtuel de Konverso, disponible 24/24 et pouvant être contacté par chat ou par téléphone, va qualifier et comprendre l’incident de l’utilisateur, puis dialoguer avec le bot RPA d’Automation Anywhere qui se connectera de manière sécurisée à l’application pour débloquer la situation. La résolution de ce type d’incident prendra quelques secondes sans autre intervention humaine.

« La combinaison de nos bots dotés de capacités cognitives telles que le traitement du langage naturel aux bots RPA d’Automation Anywhere, permet d’étendre la valeur du Digital Worker pour les entreprises. Côté utilisateurs, l’expérience proposée est fluide, transparente et rapide. De nombreux tests ont été menés avec la société Cognizant donnant lieu à un premier proof of concept dont les résultats sont très significatifs. Notre ambition est de transformer en profondeur le Service Desk d’entreprise pour un meilleur ROI », explique Bertrand Lafforgue, CEO de Konverso.