Lancée en 2008, Magento est devenue la première plateforme mondiale pour le e-commerce professionel avec aujourd’hui plus de 130 000 sites Magento dans le monde Créée sur un socle open source, Magento s’est imposée au fil des années par son ouverture, sa flexibilité et la richesse de ses fonctionnalités grâce à une communauté de 200 000 développeurs. Magento offre aux entreprises l’opportunité de créer et développer une stratégie e-commerce puissante et ambitieuse tournée vers le service et la personnalisation.

De solides fondamentaux dédiés au e-commerce

Adoptée massivement, la plateforme évolue pour répondre aux enjeux forts que pose une stratégie de commerce connecté et reste toujours aussi flexible pour s’adapter à votre contexte et vos processus internes. En effet, le e-commerce ne se résume plus à un simple principe de vente en ligne : que l’on soit en B2B, B2C, B2B2C ou en D2C, il doit offrir aux clients une expérience unique. Devenu de plus en plus exigeant, volatile et informé, le client doit ainsi être pris en compte dans une approche de vente structurée et chronométrée.

L’efficacité du socle ecommerce Magento 2, additionné à la richesse des modules complémentaires, forme un outil businness puissant pour les marchands. Selon Magento, la plateforme a permis aux vendeurs de gagner plus de 155 Mds de dollars en 2018 ! Depuis le 21 mai 2018, Magento a par ailleurs été rachetée par Adobe (ce qui ouvre de belles perspectives pour les marchands en terme de contenus, de marketing et de e-commerce).

Les grands apports de la plateforme Magento 2

Concrètement, Magento 2 a formidablement réenchanté la façon dont les marques envisagent le e-commerce, à la fois du point de vue de l’expérience client, mais également de celui des métiers en simplifiant et optimisant le travail des équipes impliquées (marketing, relation client, commerce, etc.). Désormais, Magento 2 fonctionne avec tout l’écosystème Adobe et offre aux e-commerçants une palette d’outils stratégiques pour faire fructifier leurs activités.

Véritable accélérateur business, Magento 2 apporte beaucoup d’avantages par rapport à Magento 1 :

– Sur le plan technique : une plus grande modularité de l’architecture, un gain indiscutable sur les performances avec un système de cache revu, un renforcement constant de la sécurité, une automatisation des tests, un contrôle continu, la compatibilité des modules mis en ligne..

– Sur la partie « fonctionnalités » : L’intégration de nouveaux modules tels que PageBuilder, un nouveau template responsive web design (LUMA), la simplification de montée de version, etc.

– Sur son ouverture vers les autres systèmes : Magento 2 a bénéficié de nouvelles API pour les échanges. Ouverte, intégrée et tournée vers l’avenir, la plateforme de e-commerce ne cesse donc de prouver qu’elle continue de fournir un socle solide à toutes les stratégies de commerce en ligne, qu’il s’agisse de B2C ou de B2B.

Au regard de ces éléments, il apparaît clairement que le passage à Magento 2 s’impose comme un réel relai de croissance pour les e-commerçants. Dans ce contexte, ces derniers doivent profiter de la fin du support annoncé de la version 1 pour migrer leur plateforme vers ce nouvel environnement. Cela leur permettra alors de gagner en sécurité, de proposer une expérience client enrichie, de simplifier l’animation commerciale, d’offrir une expérience omnicanale unique et de proposer de nouveaux canaux de vente aux clients.

Par Jean-Charles Bordes chez SMILE