Peeble Connect, fournisseur d’accès Très Haut Débit, a développé un service dénommé La Fibre Radio qui vise à apporter des débits suffisants aux entreprises qui ne peuvent encore se raccorder à la fibre optique en leur proposant de la connectivité à base de 4G+ et de 5G.

Concrètement, Peeble propose une offre basée sur des “récepteurs” 5G pro WAN d qui s’installent en extérieur (IP65), sur un mât ou une façade. Ils sont ensuite déportés sur 20, 30 ou 40 mètres et alimentés en PoE avec RJ45 vers la baie informatique. En quelques jours, les entreprises bénéficient des raccordements WAN de 2, 3 voire 4 réseaux opérateurs en simultané avec un load balancer permettant de maintenir une continuité de service permanente de très haute performance.

Cette solution est proposée en mode multi-opérateurs, pour ne pas dépendre d’un seul exploitant de réseau et donc optimiser sa disponibilité d’accès à Internet. Diverses options Très Haut Débit sont proposées pour bénéficier soit d’une agrégation/bonding soit d’un load balancing des liens WAN pour correspondre aux différents besoin.

La solution s’accompagne également d’un portail WAN_CONNECT de gestion et monitoring à distance des infrastructures La Fibre Radio et de leurs fonctionnalités passerelle et firewall. Ce portail affiche un tableau de bord de l’état des liens, des débits constatés et des volumes consommés, mais fournit également des graphiques sur les types de traffic (web, mail, streaming) et l’usage des terminaux.