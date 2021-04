Pega, spécialiste de la simplification et de l’automatisation des processus métiers, annonce l’intégration à sa plateforme Pega Platform d’un module d’auto-optimisation qui s’appuie sur des centaines de modèles d’auto-apprentissage pour rationaliser à la volée les processus de l’entreprise.

Dénommé Process AI, ce module combine IA en temps réel, NLP, et ESP (traitement des flux d’événements) la solution promet de trier intelligemment des millions de demandes clients, de transactions et autres évènements à l’échelle de l’entreprise.

Parmi les avantages cités par l’éditeur, l’analyse de milliers d’événements à chaque seconde pour distinguer les demandes pouvant être traitées automatiquement de celles nécessitant une intervention humaine. Mais également des processus plus efficaces en temps réel grâce à l’analyse prédictive et au machine learning qui favorise l’identification de nouvelles pistes d’amélioration des processus. Cet apprentissage continu permet de traiter plus efficacement les dossiers récurrents. Enfin, Process AI dispose d’une interface low-code de machine learning qui simplifie le développement et la gestion des modèles d’IA tout au long de leur cycle de vie. Les modèles sont facilement modifiables en fonction de l’évolution des besoins ; des rapports permettent de suivre l’état et les performances de ces modèles ; et les fonctionnalités sont personnalisables pour différents types d’utilisateurs.

Don Schuerman, CTO et vice-président du marketing produit Pega, affirme : « Les clients délaissent rapidement les interfaces utilisateur attrayantes si les processus de back-end, trop lents et trop inefficaces, ne permettent pas de tenir les promesses de la marque. En combinant deux des solutions les plus avancées, l’IA et l’automatisation intelligente, Pega Process AI garanti que les promesses du front-end s’étendent jusqu’au back-end ».

