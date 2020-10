Spécialiste du BPM (de plus en plus ancré dans l’automatisation RPA) et de la gestion de la relation client, Pega complète sa suite Customer Decision Hub avec une nouvelle fonctionnalité, Value Finder, qui s’appuie sur de l’intelligence artificielle pour adresser des messages personnalisés et empathiques aux clients les moins engagés.

Value Finder permet notamment aux services utilisateurs d’analyser les bases de données afin d’identifier les clients qui ne sont généralement pas ciblés par les campagnes marketing.

La solution peut proposer, après étude de chacun, des ajustements dans la stratégie de l’entreprise pour répondre au mieux aux besoins de ces clients. Une fois les décisions prises, leur validation des ajustements se fait plus rapidement via le module Operations Manager et son flux de travail simplifié.

Avant de mettre en place ces ajustements, les équipes peuvent simuler divers scénarios afin comprendre comment ces stratégies fonctionneront à grande échelle.

Rob Walker, VP Decisionning & Analytics, précise que « les spécialistes du marketing et de l’expérience client parlent beaucoup de l’engagement personnalisé, mais en réalité, ils sont généralement contraints de proposer une communication et un engagement groupés ».

Une courte (2 minutes 59) vidéo de présentation est proposée sur le site de l’éditeur.