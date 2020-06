À l’occasion de sa conférence PegaWorld iNspire, cette année organisée en ligne, Pegasystems a lancé sa nouvelle solution en mode SaaS « Pega Process Fabric » qui s’inscrit dans une volonté d’accélérer la transformation numérique des entreprises en brisant les silos organisationnels.

Pegasystems décrit Pega Process Fabric comme « la plateforme des plateformes ». Le spécialiste de l’iBPM est parti du constat que chaque métier ou entité au sein des entreprises tend à utiliser sa propre plateforme.

Pega Process Fabric cherche à simplifier et unifier l’expérience utilisateur des employés, des clients et des partenaires en unifiant les processus et en offrant une vision générale commune des tâches et travaux en cours ou finalisés à travers les différentes entités métiers de l’entreprise. L’idée n’est pas de remplacer les plateformes déjà utilisées par les différentes entités mais bien de livrer une plateforme offrant une vue unifiée au-dessus de cette diversité hétérogène existante.

S’appuyant sur la Pega Platform, Pega Process Fabric est un service SaaS qui combine des API dynamiques, un framework d’interfaces utilisateurs ouvert avec de multiples composants prêts à l’emploi, le moteur de RPA de Pega et des outils de visualisation de la donnée.

Le projet est assez ambitieux car il inscrit forcément l’entreprise cliente dans une démarche de modernisation globale sans toutefois remettre en cause les processus métiers existants. Il permet aux collaborateurs de travailler plus efficacement (grâce à des expériences utilisateurs unifiées évitant d’avoir à switcher d’une App à l’autre) mais aussi plus intelligemment (une liste de travail interconnectée regroupe les tâches de chaque collaborateur en un seul endroit et utilise l’IA pour s’assurer automatiquement que le travail le plus important est géré en priorité). La plateforme cherche également à offrir aux dirigeants une meilleure visibilité des opérations en cours et de l’avancement des projets avec une analyse avancée des processus. Elle cherche également à simplifier, unifier et sécuriser l’intégration des partenaires dans les processus. Le tout en minimisant les développements par des approches Low Code.

Cette volonté de moderniser le fonctionnement des entreprises sans les obliger à changer et réinventer leurs backends est louable mais dépend des capacités de la plateforme à s’interfacer et s’intégrer avec les solutions existantes. Pegasystems livre un ensemble d’adaptateurs préintégrés mais propose également un Marketplace pour permettre aux fournisseurs de solutions et aux ESN de distribuer de nouveaux adaptateurs. Des adaptateurs pour Salesforce, ServiceNow, Microsoft Office 365, Google G Suite, mais aussi pour des plateformes RPA concurrentes comme UiPath et Blue Prism sont déjà disponibles.

Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus, les sessions de PegaWorld iNspire 2020 sont librement accessibles en ligne.