Phenix Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur de gammes de produits complètes dans le domaine de la télécommunication (mobile, fixe, centrex, etc.), accélère sa croissance et annonce le lancement d’une vaste campagne de recrutement de partenaires revendeurs, intégrateurs, grossistes et bureauticiens.

Pour permettre à ses partenaires de développer leurs activités, Phenix Partner propose une offre unique de communication mobile: collecte data privée, convergence fixe/mobile, réseau 5G, eSIM, etc. Phenix Partner est également positionné sur l’univers du fixe à travers des solutions de téléphonie d’entreprise (certifications Trunk telles qu’Alcatel, Wazo, etc.), ses solutions Centrex en partenariat avec Webex, Enreach et Teams prochainement et des services IT en cloud via ses offres de Digital services ou de signatures électroniques d’ici la fin 2023.

Phenix Partner se positionne donc comme un référent pour les distributeurs et intégrateurs qui souhaitent proposer à leurs clients une offre opérationnelle, simple et éprouvée. Pour garantir le succès de cette initiative, Phenix Partner a déployé un programme d’accompagnement et déploie différentes ressources techniques, marketing et commerciales à destination de ses partenaires.

Antoine DUTENDAS chez Phenix Partner « Le succès de nos opérations depuis notre lancement il y a deux ans nous a permis de valider la pertinence de notre offre. Dans ce contexte, nous avons décidé d’investir fortement pour consolider notre réseau de partenaires qui rassemble à ce jour plus de 120 entreprises. De fait, nous serons en mesure de déployer notre offre dans toutes les régions au travers de nos différents partenaires. De leur côté, ces derniers pourront renforcer leur avantage concurrentiel et répondre efficacement aux nouveaux usages télécom plébiscités par les entreprises. »

Les équipes commerciales de Phenix Partner sont présentes sur l’ensemble du territoire national pour créer un véritable lien de proximité avec ses partenaires.