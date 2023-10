Phenix Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur de gammes de produits complètes dans le domaine des télécommunications (mobile, fixe, téléphonie d’entreprise, etc.), complète son catalogue en annonçant la disponibilité immédiate pour les professionnels d’une offre eSIM sur les réseaux Orange et SFR.

L’usage croissant des technologies eSIM dans un univers B2B a conduit Phenix Partner à proposer une offre industrielle qui répond aux nouvelles attentes de ses clients. Dans ce contexte, en plus de commercialiser une offre eSIM sur des numéros et Smartphones classiques, Phenix Partner se distingue sur le marché en répondant à un nouvel usage.

Une offre dédiée à l’IoT

Dès lors, sur le réseau Orange, une offre 15 digit sera proposée pour une utilisation dédiée à l’IoT et au Machine 2 Machine avec mise à disposition d’IP fixe au besoin pour garantir une sécurité de premier plan. Il s’agit d’une innovation de référence sur le marché qui démontre la capacité de Phenix Partner à commercialiser des offres industrielles qui se conforment aux usages les plus avancés et qui nécessitent une maitrise technologique unique.

Grâce à son offre 15 digits, Phenix Partner permettra donc à ses clients (industrie, etc.) de pouvoir intervenir à distance sans se déplacer et de piloter au mieux leurs opérations IoT (installation à distance, etc.) tout en évoluant dans un réseau professionnel, de qualité et sécurisé.

François Santos, Responsable commercial chez Phenix Partner « Nous proposons une solution unique de communications mobiles pour nos clients : Collecte data privée, convergence fixe/mobile, réseau 5G et désormais eSIM chez Orange et SFR. Nous avons pour ambition de nous positionner comme un partenaire de premier ordre pour nos partenaires en leur permettant de s’appuyer sur des solutions de communication performantes et répondant à des usages métiers de tout ordre. Notre offre IoT en est un bon exemple. Le marché de la eSIM est désormais central pour les professionnels et nous souhaitons devenir l’une des références de ce sujet sur le marché français. »