Le spécialiste du contrôle d’accès distant lance 2 solutions d’authentification. Customer360 pour les clients et Workforce360 pour les collaborateurs.

Customer360, nouvelle solution IDaaS (Identity as a Service), facilite les opérations d’enregistrement puis de connexion et d’authentification en fluidifiant l’expérience client qui devient quasi transparente et immédiate. En permettant aux utilisateurs une navigation et un accès aux contenus numériques sans mot de passe, le dispositif encourage la fréquentation, l’engagement et l’achat. Customer360 intègre également des fonctionnalités d’authentification multi facteurs qui peuvent être adaptées aux préférences des utilisateurs (email, SMS, …) mais aussi la prise en compte de dispositifs physiques tels que les lecteurs d’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale afin d’approuver des transactions financières.

Workforce360 est destiné aux entreprises qui veulent gérer les accès de leurs collaborateurs et leur proposer où qu’ils soient une expérience cohérente. La solution, utilisable depuis tous les périphériques, instaure une authentification multi-facteurs (MFA) et intègre une authentification centralisée de type SSO (Single Sign-On) depuis un répertoire. Rapidement intégrable dans le SI, Workforce360 convient à tous les types d’environnements ou d’applications, qu’ils soient on site, sur le cloud ou hybrides. Extrêmement rapide, la solution vise à apporter le maximum de sécurité sans ralentir les collaborateurs et donc à préserver la productivité globale de l’entreprise. Le tout avec une tarification simple, claire et sans surcoût.