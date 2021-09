Piwik, éditeur d’un logiciel d’analyse de données puissant et conforme aux règles de confidentialité, annonce la disponibilité d’un plan gratuit pour sa suite d’analyse des données d’audience qui se veut respectueuse de la confidentialité.

L’offre est accessible aux entreprises, institutions et organismes éducatifs qui souhaitent analyser les parcours clients et utilisateurs sur leur site Internet. Piwik PRO Core Plan est également exemptée de consentement par la CNIL selon la configuration choisie.

Le service en ligne permet l’analyse de données Internet et mobiles ainsi que la gestion des balises et du consentement. La version gratuite de PRO Analytics Suite inclut une durée de rétention des données de 14 mois, 500 000 actions mensuelles et un accès libre aux données brutes. Les données collectées sont stockées sur des serveurs cloud sécurisés situés en Allemagne.

Avec une telle offre, Piwik veut montrer à toutes les entreprises disposant d’un site Web qu’il existe des alternatives à Google Analytics. Une alternative à la fois gratuite, complète, riche en tableaux de bord, et offrent davantage de confidentialité et de sécurité.

Une offre gratuite qui sert bien sûr de tremplin et de démonstration à l’offre Oiwik Pro Entreprise, pour les entreprises qui veulent aller plus loin dans la rétention des données ou dont l’audience se chiffre en millions de visites mensuelles.

Maciej Zawadziński, PDG de Piwik, indique : « Nous sommes impatients de donner l’occasion à nos nouveaux utilisateurs d’exploiter notre produit. En guise de cadeau de bienvenue, nous avons élevé la limite mensuelle d’actions à 500 000 ».

Découvrez Piwik Pro Analytics Suite au travers de cette courte présentation :