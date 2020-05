Spécialiste de la préparation et de l’optimisation de données 3D et CAO, Pixyz lance une mise à jour de Pixyz Review, un outil pour visualiser, interagir et même collaborer autour de représentations 3D quels que soient les formats de fichiers, sans que les puissants, coûteux et difficiles logiciels 3D et de CAO n’aient besoin d’être installés. L’outil est particulièrement pensé pour les casques de réalité virtuelles afin d’offrir un moyen de réellement observer en 3D les objets et scènes.

En travaillant directement, et uniquement, à partir des fichiers – plus de 50 formats pris en charge dont les incontournables Catia, Solidworks, NX … – Pixyz Reviews permet aux utilisateurs de visualiser, partager et utiliser des outils comme le plan de coupe interactif ou la mesure.

Parmi les fonctionnalités ajoutées à la nouvelle version, on peut citer l’import d’environnements de réalité virtuelle et des options de personnalisation, l’augmentation de 40% du nombre d’images affichées par seconde (FPS) pour plus de fluidité et un nouvel éclairage HDR. Également au menu, une optimisation de l’usage de la mémoire, l’import d’images afin de créer des guides d’utilisation des modèles et une nouvelle interface utilisateur bien plus agréable. S’y ajoutent aussi une nouvelle bibliothèque de matériaux prêts à l’emploi comme le cuir, le bois, l’acier … exploitable grâce à un nouvel outil de mapping sur les surfaces.

La mise à jour est gratuite, et les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger le logiciel sur le site de l’éditeur pour le tester gratuitement durant 90 jours.