Les développeurs, version codeurs fous, n’aiment rien d’autre que de produire de la ligne de programmation. Et quand il s’agit de tester de façon organisée et exhaustive, bon nombre d’entre eux se mettent aux abonnés absents.

Fort de ce constat que pourraient confirmer la plupart des chefs de projet, la fine équipe déjà à l’origine de Beamap (racheté par Sopra Steria en mars 2014) et de Recast.IA (racheté par SAP en janvier 2018) s’est assemblée de nouveaux pour créer Ponicode, une plateforme basée sur l’Intelligence Artificielle, entraînée sur des millions de lignes de codes.

Avec cet outils les développeurs rédigent des tests unitaires directement dans l’éditeur et en seulement quelques clics de souris. Résultat : moins de bugs en production. L’objectif final étant d’accélérer la mise sur le marché, d’améliorer la qualité des produits et de contribuer à l’innovation en entreprise. Et accessoirement, de laisser les codeurs faire ce qu’ils font de mieux en toute tranquillité.

Avec 1 million d’euros, pour partie en fonds propre, pour partie via un prêt de BPIfrance, l’équipe de Ponicode ambitionne de changer la donne dans le petit monde du développement, comme le précise Patrick Joubert, cofondateur de l’entreprise : « Nous codons aujourd’hui comme il y a 30 ans ! Certes l’automatisation, le Cloud et de nombreux outils ont amélioré la productivité mais une révolution des usages est nécessaire ».