Ponicode, startup spécialisée dans le machine learning pour automatiser la création de tests unitaires, propose aux data scientists une solution pour les aider à créer des modèles robustes.

La startup française était jusqu’ici connue pour son IA qui aide les développeurs au quotidien en générant automatiquement des tests unitaires. L’IA comprend les lignes de programmation sélectionnée et génère automatiquement les tests unitaires adaptés ! De quoi gagner un temps fou tout en produisant un code plus fiable et plus sécurisé.

L’éditeur étend aujourd’hui son champ d’investigation à une nouvelle catégorie d’utilisateurs : les data scientists.

Ponicode for Data Sciences vise 2 objectifs : aider les data scientists à se familiariser avec les concepts de qualité de code et les meilleures pratiques, mais également en faciliter l’adoption sans que cela ne consomme plus de temps.

Basée sur une extension au langage Python déjà proposée par l’éditeur, la solution offre aux développeurs une interface low-code « Table driven test approach » grâce à laquelle les data scientists voient clairement la liste des tests suggérés pour accélérer l’identification des bugs et des régressions.

Cette solution doit permettre aux ingénieurs de machine learning de consolider leur capacité à catégoriser des défauts issus d’un code inconsistant dans le pré traitement ou l’évaluation du modèle ou encore au moment de son implémentation.