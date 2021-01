Le jeudi 21 janvier se déroulait l’événement Realize France 2021 organisé par les équipes françaises de Micro Focus.Cette matinée a été l’occasion, pour les différents intervenants (clients et partenaires), de revenir sur cette année 2020 et se projeter dés à présent sur 2021 avec les nombreux défis qui attendent les directions informatiques.

Organisé autour de deux temps forts, avec d’une part une série de 2 tables rondes autour du thème de la transformation des entreprises et d’autre part une série de 4 ateliers thématiques sur les outils de cette transformation, cette matinée à permis à l’ensemble des participants de mieux comprendre les enjeux et surtout les méthodes pour mener à bien cette adaptation.

En effet, loin de la révolution parfois maladroitement annoncée, l’ensemble des intervenants présents notamment au travers de témoignage clients, a souligné la nécessité d’un processus adaptatif continu qui s’appuie sur des outils appropriés et dans un environnement qui évolue de plus en plus rapidement.

Si les thèmes de la qualité des applications d’entreprises, de rapidité de développement (DevOps), de gestion de vos Mainframes et de cyberrésilience sont au cœur de vos préoccupations alors cette matinée est faite pour vous !

Aussi, nous vous proposons de retrouver sans plus attendre l’ensemble de ses échanges sur https://microfocus-realize2021.fr