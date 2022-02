Powercloud, spécialiste de la facturation cloud pour le secteur de l’énergie, annonce la construction d’un campus écologique en Allemagne, qui abritera à terme son siège social.

Partenaire des acteurs de l’énergie, powercloud se devait de disposer d’un nouveau siège reflétant non seulement les ambitions de l’entreprise en matière de gestion éco-responsable mais également les ambitions de ce secteur en pleine transformation vers une gestion plus verte de la production comme de la consommation.

Le site, d’une superficie de 20 000 mètres carrés, se conforme à des normes uniques en matière de neutralité en CO2 et d’efficacité énergétique. Ce nouveau centre représente l’engagement de l’entreprise dans la réduction de son empreinte carbone et démontre le développement d’une culture d’entreprise qui sensibilise à la coopération durable.

Le projet intègre un concept de mobilité innovant qui comprend des offres de partage pour les voitures et vélos électriques. Il disposera d’une production d’électricité à partir de l’énergie photovoltaïque et de la biomasse, de solutions de stockage d’électricité ou encore du stockage de la chaleur et du refroidissement passif des bâtiments.

Marco Beicht, fondateur de Powercloud, précise : « Ce campus IT incarne bien plus que les aspects environnementaux du développement durable, il est également considéré comme novateur en termes de nouvelles façons de vivre et de travailler ».

Le site devrait être pleinement opérationnel en 2024.