powercloud propose en mode SaaS une plateforme modulable en open-source dédiée au secteur de l’énergie. Appartenant à cette nouvelle génération d’ERP désignée sous l’acronyme DOP (Digital Operations Platform), sa solution simplifie la gestion opérationnelle et la facturation des acteurs français de l’énergie (gaz, électricité, installations thermiques, eaux et eaux usées) et des services publics.

Née en Allemagne, la plateforme de powercloud gère déjà près de 8 millions de clients finaux et plus de 17 millions d’autres en cours de migration. Rapidement devenue leader en Allemagne, Actuellement le leader du marché en Allemagne avec plus de 200 entreprises clients, la plateforme permettrait ainsi à ses utilisateurs de réduire, en moyenne, de 30 % leurs coûts de services et de 80 % le coût total de possession par rapport aux solutions historiques de ce secteur.

Après avoir adapté et déployé sa plateforme à l’Italie, l’éditeur annonce se lancer en France.

« En quelques années, nous sommes devenus un leader en Allemagne et en Europe avec nos solutions qui ont permis de remplacer simplement des systèmes legacy lourds et coûteux dans de très nombreuses entreprises. La France est un marché stratégique et notre objectif est maintenant d’apporter cette simplicité et cette efficacité aux acteurs français de l’énergie. Nous avons déjà les bons partenaires pour réussir sur ce nouveau marché », déclare Marco Beicht, CEO de powercloud.