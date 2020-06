Solution 100% française, PowerMail fête ses 10 ans et cherche à imposer une vision plus moderne des messageries email.

Sa solution se veut ainsi « 100% fiable ». Basé sur une technologie de répartition de charges, plus sûre qu’un système en failover, PowerMail fait bien plus qu’assurer la continuité du service de courrier électronique.

Le logiciel gère en effet l’envoi d’emails en recommandé, grâce à un mail intermédiaire qui avertit le destinataire de la réception d’un courrier recommandé, avec émission d’un certificat de lecture électronique et ayant valeur de preuve testimoniale.

Le serveur est également capable d’émettre des pièces jointes très volumineuses, jusqu’à 1 Go, via l’insertion d’un lien de téléchargement accessible en 1 clic par le destinataire. Bien évidemment, les serveurs mails sont redondants pour mettre les boites mails à l’abri des pannes classiques.

Codée et hébergé en France, la solution s’adresse d’abord aux entreprises et s’accompagne d’un filtre anti-spam, paramétrable par l’utilisateur qui bénéficie également d’un rapport bi-hebdomadaire et consultable à la demande. Les données sont exclusivement stockées en France, conformément aux nouvelles directives de la RGPD.

PowerMail offre évidemment les services et fonctionnalités classiques et attendues : un hébergement mail POP / IMAP / SMTP, sécurisé par SSL et compatible avec tous logiciels et smartphones. Une migration depuis l’hébergeur mail actuel, sans perte de données ni interruption de service est également proposée ainsi qu’un support technique avec un interlocuteur dédié joignable 7j/7 par email et par téléphone non surtaxé. Les utilisateurs disposent d’un espace client complet et sécurisé pour gérer leur messagerie électronique, créer des comptes mails et accéder à différents services : paramétrage du filtrage antispam, répondeur automatique, transfert de messages… Le tout pour un tarif qui débute à 10€/mois.