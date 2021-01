Deux tendances importantes ont dominé la technologie réseau ces dix dernières années : une demande pour plus de mobilité et la migration des applications et des données vers le cloud. Combinées, ces évolutions ont transformé le paysage numérique en passant de l’ère de la mobilité à celle du cloud.

Ces changements nous ont préparés à la prochaine étape : l’adoption du Edge intelligent en 2021.

Les services informatiques passeront à la phase suivante de cette transformation vers l’Edge intelligent en commençant à créer les infrastructures nécessaires. Mais il ne s’agira pas seulement de connecter les composants au cloud, il faudra également déterminer comment les utilisateurs et les dispositifs IoT accèdent au réseau, et comment les données générées à la périphérie peuvent alimenter de nouvelles expériences et créer de nouvelles opportunités commerciales.

Ces avancées vont intervenir alors que la pandémie sera encore parmi nous. Cela nécessitera donc d’exploiter au mieux les capacités que fournit le Edge intelligent pour permettre aux organisations de tous secteurs de faciliter la vie des télétravailleurs, d’apporter les changements nécessaires pour un retour au bureau en toute sécurité et de mettre en place des initiatives de continuité des activités.

Ensuite, à mesure que nous avancerons dans un monde post-pandémique, le Edge intelligent, combiné à des modèles de consommation flexibles et à la demande, fournira aux organisations la sécurité, la connaissance et la flexibilité dont elles auront besoin pour s’adapter et réussir dans ce qui sera certainement un environnement commercial incroyablement dynamique.

Plus précisément, nous constatons que les clients recherchent la flexibilité. Ils adoptent la mise en réseau en tant que service (NaaS), car elle offre des options supplémentaires pour la fourniture de services informatiques sur site et dans le cloud, notamment l’accès aux derniers matériels et logiciels réseau en plus des services cognitifs basés sur l’intelligence artificielle pour tirer le meilleur parti des données. Cela facilitera la mise en œuvre d’initiatives d’automatisation et d’analyse des données qui permettront aux DSI de contrôler leurs réseaux de manière proactive, voire préventive, afin de garantir des performances optimales et de meilleurs résultats. Et au bout du compte, c’est comme cela que le numérique aura un véritable impact sur les entreprises.

En ce qui concerne 2021, voici les principaux domaines dans lesquels nous verrons des progrès majeurs :

* Les entreprises de certains secteurs vont commencer à déployer de nouvelles plateformes composées de systèmes de calcul, de stockage et de réseau connectés dans le cloud, en parallèle d’une nouvelle génération d’équipements Edge intelligents. Les premières adoptions se feront dans les installations de fabrication, de traitement et de distribution. Cette nouvelle approche permettra d’améliorer la productivité grâce à la réduction des temps d’indisponibilité.

* Le volume et l’importance des données vont augmenter. De plus en plus d’entreprises exploiteront le pouvoir de ces données pour stimuler l’innovation et améliorer les résultats commerciaux, ce qui enrichira également l’expérience des employés et des clients. On peut déjà commencer à voir une transformation où la majorité des données seront générées en dehors du datacenter ou du cloud.

* Des innovations continuelles auront lieu dans l’automatisation et les AIOps. Elles aideront les organisations à recentrer leurs équipes informatiques sur des tâches à plus haute valeur ajoutée au lieu de perdre du temps à détecter, diagnostiquer et résoudre manuellement des incidents susceptibles d’avoir un impact négatif sur le réseau et les opérations commerciales qui en dépendent. Le fait de pouvoir résoudre plus rapidement les problèmes, voire de les anticiper et de les prévenir, permettra d’améliorer l’expérience des utilisateurs et des clients.

* Les équipes réseau seront aux avant-postes pour éliminer les silos séparant les fonctions serveur, stockage, virtualisation, DevOps, SecOps et AIOps. L’élimination de ces obstacles permettra aux organisations de mettre en place une collaboration étroite qui accélérera la réalisation de leurs objectifs commerciaux et permettra de surmonter l’adversité sans précédent en matière d’économie et de ressources causés par la pandémie.

Bien que 2020 ait été une année de défis sans précédent à de nombreux niveaux, les innovations que nous avons vues dans les technologies réseaux au cours des douze derniers mois nous ont apportées un certain soulagement et de nouvelles façons de faire face. La pandémie a également donné un coup de projecteur sur les technologies numériques, les PDG ayant reconnu leur importance pour aider à relever ces challenges et même pour fournir des avantages concurrentiels. Cela peut aller de l’autonomisation des collaborateurs, en créant une main-d’œuvre plus heureuse et plus productive, à la mise en place de nouvelles initiatives et de nouveaux produits commerciaux.

En 2021, nous continuerons à nous appuyer sur ces innovations et à trouver de nouveaux moyens de tirer parti des nombreuses capacités et des avantages du Edge intelligent pour relever et surmonter les nouveaux défis qui nous attendent.

___________________

Par Keerti Melkote, Fondateur et Président d’Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company